onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanlarından Çay Tutkunlarına 'Hayati' Uyarı: Sıcak Suyla Gelen Görünmez Tehlike!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.03.2026 - 08:13

Kanada’daki McGill Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı kapsamlı araştırma, özellikle naylon ve polietilen (PET) içeren çay poşetlerinin sıcak suyla temas ettiğinde içeceğe milyarlarca mikroplastik bıraktığını kanıtladı. Amerikan Kimya Derneği (ACS) tarafından yayımlanan çalışmaya göre, demleme işlemi sırasında tek bir bardakta toplanan plastik miktarı, diğer tüm gıda ürünlerinde rastlanan seviyelerin çok üzerinde seyrediyor. Araştırma, bu mikro parçacıkların canlı organizmalar üzerindeki olumsuz etkilerini de ilk kez somut verilerle ortaya koydu.

Kaynak: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs....
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Günlük yaşamın en basit alışkanlıklarından biri olan poşet çay tüketimi, bilim dünyasından gelen çarpıcı verilerle gündeme oturdu.

Özellikle 'piramit' veya 'ipeksi' dokulu poşetlerde kullanılan plastik materyallerin, demlenme esnasında suya devasa miktarda yabancı madde karıştırdığı anlaşıldı. Bilim insanları, bu durumu tüketicilerin fark etmesinin imkansız olduğunu, çünkü salınan parçacıkların yalnızca mikroskobik düzeyde tespit edilebildiğini belirtiyor. Diğer gıda ürünlerinde rastlanan plastik oranlarını gölgede bırakan bu keşif, sıcak içecek alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemize neden oluyor.

Montreal’de yürütülen bu kapsamlı çalışmada, piyasada satılan ve naylon ile polietilen tereftalat (PET) içeren çay poşetleri laboratuvar ortamında analiz edildi. Çay yapraklarından arındırılan boş poşetler, demleme sıcaklığı olan 95 derecelik suya daldırıldığında, tek bir poşetten yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik ve 3,1 milyar nanoplastik parçacığının suya sızdığı belirlendi. Araştırmacılar, bu kirliliğin etkilerini gözlemlemek adına su pirelerini (Daphnia magna) bu suya maruz bıraktı. Elde edilen sonuçlarda, su pirelerinin doğrudan ölmediği ancak anatomik yapılarında ve yüzme davranışlarında ciddi bozukluklar meydana geldiği kaydedildi. Bu deney, plastik parçacıkların canlı organizmalar için sadece çevresel bir atık değil, aynı zamanda biyolojik bir risk faktörü olabileceğini de kanıtlar nitelikte.

Haberin kaynağı olan bilimsel makale, plastik içerikli poşetlerin yüksek ısıya maruz kaldığında yapısal bütünlüğünü hızla yitirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, hem bireysel sağlık hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından, içerisinde plastik lif barındırmayan doğal kağıt poşetlerin veya geleneksel dökme çay yöntemlerinin tercih edilmesinin en güvenli yol olduğu konusunda hemfikir. Görünüşte pratik olan bu ürünlerin, uzun vadeli etkileri açısından daha detaylı incelenmeye devam edilmesi planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın