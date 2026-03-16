Bilim İnsanlarından Çay Tutkunlarına 'Hayati' Uyarı: Sıcak Suyla Gelen Görünmez Tehlike!

Özellikle 'piramit' veya 'ipeksi' dokulu poşetlerde kullanılan plastik materyallerin, demlenme esnasında suya devasa miktarda yabancı madde karıştırdığı anlaşıldı. Bilim insanları, bu durumu tüketicilerin fark etmesinin imkansız olduğunu, çünkü salınan parçacıkların yalnızca mikroskobik düzeyde tespit edilebildiğini belirtiyor. Diğer gıda ürünlerinde rastlanan plastik oranlarını gölgede bırakan bu keşif, sıcak içecek alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçirmemize neden oluyor.

Montreal’de yürütülen bu kapsamlı çalışmada, piyasada satılan ve naylon ile polietilen tereftalat (PET) içeren çay poşetleri laboratuvar ortamında analiz edildi. Çay yapraklarından arındırılan boş poşetler, demleme sıcaklığı olan 95 derecelik suya daldırıldığında, tek bir poşetten yaklaşık 11,6 milyar mikroplastik ve 3,1 milyar nanoplastik parçacığının suya sızdığı belirlendi. Araştırmacılar, bu kirliliğin etkilerini gözlemlemek adına su pirelerini (Daphnia magna) bu suya maruz bıraktı. Elde edilen sonuçlarda, su pirelerinin doğrudan ölmediği ancak anatomik yapılarında ve yüzme davranışlarında ciddi bozukluklar meydana geldiği kaydedildi. Bu deney, plastik parçacıkların canlı organizmalar için sadece çevresel bir atık değil, aynı zamanda biyolojik bir risk faktörü olabileceğini de kanıtlar nitelikte.

Haberin kaynağı olan bilimsel makale, plastik içerikli poşetlerin yüksek ısıya maruz kaldığında yapısal bütünlüğünü hızla yitirdiğini vurguluyor. Uzmanlar, hem bireysel sağlık hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından, içerisinde plastik lif barındırmayan doğal kağıt poşetlerin veya geleneksel dökme çay yöntemlerinin tercih edilmesinin en güvenli yol olduğu konusunda hemfikir. Görünüşte pratik olan bu ürünlerin, uzun vadeli etkileri açısından daha detaylı incelenmeye devam edilmesi planlanıyor.