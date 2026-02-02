BDDK'nın Kredi Kartı Limitlerini Düşürmesine Sosyal Medyadan Tepkiler Var
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aldığı yeni karar kapsamında, milyonlarca kredi kartı kullanıcısının kart limitlerinde ciddi düşüşler yaşanacağı haberleri birkaç gündür gündemde. Özellikle yüksek limitli kartların kullanılmayan limitlerinin düşürülmesi ise pek çok kişinin tepkisini çekti. Zor zamanlarda veya belirli durumlarda bu limitleri kullanamayacakları için tepkili olan vatandaş soluğu sosyal medyada aldı.
Armağan Çağlayan tepkisi en çok paylaşılan isimler arasındaydı.
Hedefin yanlış yerler olduğunu düşünenler de çoğunlukta.
Kredi kartı limitini zor günler için saklayanlar da endişeli.
Eğitim, turizm gibi alanlarda da sorunlar doğabilir.
Ekonomi yönetimi de haliyle eleştirilerin odağında.
Banknotların yetersiz hale gelmesi de öne çıkarılan durumlardan.
Olayda haksızlık olduğunu düşünenler de var.
Ekonomik faaliyetlerin duracağını belirtenler de var.
Şu an 500 ve 1000 TL'lik banknotlara ihtiyacın görmezden gelinmesinin sebebi kredi kartları. Yanına 6 sıfır daha koysan kurtarmayacak duruma geldik ya neyse.