Maaşlardan Her Ay Yüzde 3 Kesinti Yapılacak! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 11:45

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulanması bekleniyor. TES ile çalışanların maaşından her ay kesinti yapılması planlanıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyi anlattı. Uygulamaya dair bilgiler veren Karakaş, “En iyi çözüm tamamlayıcı sistemden ziyade mevcut SGK emeklilik sisteminin katlanılan külfete göre adil ve sürdürülebilir hale gelmesidir” dedi.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) geliyor.

Orta Vadeli Program (OVP) ile öngörülen uygulamalardan biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES).

TES ile mevcutta uygulanan Otomatik Katılım Sistemi (OKS), ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülecek. SGK Uzmanı İsa Karakaş, planlanan uygulamaları adım adım şöyle anlattı:

  • 'Otomatik Katılım Sistemi (OKS)’nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacaktır.

  • Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’ndeki standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacaktır.

  • OKS katılımcılarına BES’te yer alan emeklilik fonlarına erişim imkânı tanınacak, kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.'

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman başlıyor?

TES'in 2026 yılı içinde uygulanması planlanıyor. Devletin TES ile hedefi devlet, işveren ve işçiyle bir kaynak oluşturmak. Ekonomik istikrarın hedeflendiğini belirten Karakaş, TES’in 2024 yılında uygulanmasının planlandığını ancak sürekli ertelendiğini hatırlatan Karakaş, “Bu kronik erteleme, sistemin uygulanabilirliğine dair soru işaretlerini büyütüyor” dedi.

Peki TES nedir? Tamamlayacı Emeklilik Sistemi (TES) uygulanacak mı?

‘Tasarruf’ başlığı altında sunulan TES’in önündeki en büyük engelin 'tarafların yükü taşıyacak gücünün olmaması' olarak açıkladı.

Çalışan maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak.

TES ile maaştan yüzde 3 kesinti yapılacak. Bu kesintinin çalışanları olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Karakaş, şu hesaplamayı yaptı:

'Yeni Asgari Ücret: 28.075 TL

Açlık Sınırı: 31.224 TL

Acı Gerçek: Asgari ücretli zaten açlık sınırının 3.149 TL altında yaşıyor.

Mevcut yüzde 15’lik prim yüküne eklenecek %3’lük TES kesintisi, işçinin cebine giren parayı 27.084 TL’ye düşürecek.'

İşverenin yeni maliyetle karşı karşıya olduğunu aktaran Karakaş, şunları dedi:

SGK ve işsizlik primleri zaten yüzde 37,75 seviyesindeyken, Ocak 2026 itibarıyla bu oran yüzde 38,75’e çıkarıldı. Yüzde 6’lık (yüzde 3 işveren + yüzde 3 işçi hissesi) ilave prim gelirse, istihdam üzerindeki toplam prim yükü yüzde 44,75 gibi sürdürülebilir olmayan bir seviyeye fırlayacak.”

