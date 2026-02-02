Maaşlardan Her Ay Yüzde 3 Kesinti Yapılacak! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Geliyor
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl uygulanması bekleniyor. TES ile çalışanların maaşından her ay kesinti yapılması planlanıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde çalışanların maaşlarından yapılacak kesintiyi anlattı. Uygulamaya dair bilgiler veren Karakaş, “En iyi çözüm tamamlayıcı sistemden ziyade mevcut SGK emeklilik sisteminin katlanılan külfete göre adil ve sürdürülebilir hale gelmesidir” dedi.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) geliyor.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ne zaman başlıyor?
Çalışan maaşından her ay yüzde 3 kesinti yapılacak.
