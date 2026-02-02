Maaşlardan Her Ay Yüzde 3 Kesinti Yapılacak! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) Geliyor

TES ile maaştan yüzde 3 kesinti yapılacak. Bu kesintinin çalışanları olumsuz yönde etkileyeceğine işaret eden Karakaş, şu hesaplamayı yaptı:

'Yeni Asgari Ücret: 28.075 TL

Açlık Sınırı: 31.224 TL

Acı Gerçek: Asgari ücretli zaten açlık sınırının 3.149 TL altında yaşıyor.

Mevcut yüzde 15’lik prim yüküne eklenecek %3’lük TES kesintisi, işçinin cebine giren parayı 27.084 TL’ye düşürecek.'

İşverenin yeni maliyetle karşı karşıya olduğunu aktaran Karakaş, şunları dedi:

“SGK ve işsizlik primleri zaten yüzde 37,75 seviyesindeyken, Ocak 2026 itibarıyla bu oran yüzde 38,75’e çıkarıldı. Yüzde 6’lık (yüzde 3 işveren + yüzde 3 işçi hissesi) ilave prim gelirse, istihdam üzerindeki toplam prim yükü yüzde 44,75 gibi sürdürülebilir olmayan bir seviyeye fırlayacak.”