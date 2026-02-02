Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel’den “Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Aşabilir” Uyarısı
Türkiye’nin doğusunda kar yağışı devam ederken batısı yeniden kara teslim oldu. Yeni soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye’de Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kar uyarısı yapıldı. X hesabından bir paylaşım yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağışının kuvvetli olacağı ilçeleri açıkladı. Öztel, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceğini dile getirdi.
Trakya için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel'den "Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşabilir" uyarısı.
