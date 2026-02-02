onedio
article/comments
article/share
Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel’den “Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Aşabilir” Uyarısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 10:06

Türkiye’nin doğusunda kar yağışı devam ederken batısı yeniden kara teslim oldu. Yeni soğuk hava dalgasının etkisine giren Türkiye’de Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için kar uyarısı yapıldı. X hesabından bir paylaşım yapan Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağışının kuvvetli olacağı ilçeleri açıkladı. Öztel, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceğini dile getirdi.

Trakya için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Trakya’da yağmur şeklinde başlayacak yağış, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de kara çevirecek. Sıcaklığın eksilere indiği kentlerden Tekirdağ ve Kırklareli de ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağacak ilçeleri açıklayarak yeni bir uyarı yaptı.

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel'den "Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşabilir" uyarısı.

Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel, X hesabından kritik kar yağış uyarısında bulundu. Öztel, 'Yarın Bursa-İstanbul yönünden Edirne-Kırklareli yönüne yollarda kar olacaktır. 5 ila 20 santimetre kardan söz ediyoruz, yer yer aşabilir. Yola çıkacaklar, ağır tonajlı araç sürücüleri ve otobüs kaptanları başta olmak üzere hepimizin dikkatine' dedi. 

Öte yandan Öztel, kar yağacak ilçeleri de açıkladı:

'Keşan, Lüleburgaz, Hayrabolu, Kırklareli merkez ve tüm ilçeleri, Demirköy, Vize hatta Tekirdağ/Barbaros gibi kıyı semtlerde tempolu kar yağışıyla akşam olmadan her yer beyazlayabilir.

Şarköy-Gelibolu yönünde kar, yağmurla karışıyor.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
