Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel'den "Kar kalınlığı 20 santimetreyi aşabilir" uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Trakya’da yağmur şeklinde başlayacak yağış, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de kara çevirecek. Sıcaklığın eksilere indiği kentlerden Tekirdağ ve Kırklareli de ise bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağacak ilçeleri açıklayarak yeni bir uyarı yaptı.