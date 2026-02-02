onedio
Kuvvetli Yağış Sonrası İSKİ Verileri Açıklandı! İstanbul Barajlarında Sürpriz Oran

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 09:26

İstanbul'da günlerdir etkili olan kuvvetli sağanak yağışların ardından gözler barajlara çevrildi. İstanbullular 'Barajlar doldu mu?' sorusunun yanıtını ararken İSKİ 2 Şubat 2026 Pazartesi gününe ait verileri açıkladı. İstanbul barajlarından sürpriz geldi. Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul barajlarında son durum ve güncel rakamlar...

Kuvvetli yağış sonrası gözler İstanbul barajlarına çevrildi.

İstanbul'un barajları uzun süredir alarm seviyesinde. Bir zamanlarda yüzde 80'e kadar ulaşan barajlarda şimdi susuzluk tehlikesi baş gösterdi. Megakentte etkili olan yağışların ardından gözler İstanbul'un barajlarına çevrildi. Barajlar doldu mu? Yağışlar barajlara yaradı mı? İSKİ 2 Şubat Pazartesi baraj doluluk verilerini açıkladı.

Barajlarda sürpriz oran! İSKİ verileri açıklandı: İstanbul'da baraj doluluk oranı belli oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranları belli oldu. 2 Şubat 2026 Pazartesi İSKİ verileri açıklandı. Barajlarda sürpriz gelişme yaşandı ve uzun zaman sonra yüzde 30 oranı aşıldı. İSKİ verilerine göre barajlarda doluluk oranı yüzde 30.25 oldu.

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Ömerli yüzde 41.3

Darlık yüzde 19.58

Terkos yüzde 13.41

Büyükçekmece yüzde 10.03

Sazlıdere yüzde 6.1

Alibey yüzde 3.21

Elmalı yüzde 3.17

Istrancalar yüzde 1.14

Pabuçdere yüzde 1.17

