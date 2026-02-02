onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sahnede Zeybek Oynayan Belediye Başkanı Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

Sahnede Zeybek Oynayan Belediye Başkanı Faciadan Kıl Payı Kurtuldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.02.2026 - 08:45

İçerik Devam Ediyor

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte belediye başkanı Uğur Doğanca sahnede zeybek oynadı. Kuyucak Belediye Başkanı Doğanca saniyeden indikten saniyeler sonra dev ekran fırtına nedeniyle devrildi. O anlar kameralara yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sahnede zeybek oynayan belediye başkanı faciadan kıl payı kurtuldu.

Sahnede zeybek oynayan belediye başkanı faciadan kıl payı kurtuldu.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen etkinlikte faciadan kıl payı dönüldü. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca sahneye zeybek oynamak için çıktı. Oyununu tamamlayan Doğan, sahneden indikten saniyeler sonra sahne ve dev ekran fırtına nedeniyle devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ekranın devrilmesiyle alanda bulunanların çığlık attığı duyuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın