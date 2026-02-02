onedio
2 Şubat Pazartesi Altın Fiyatlarında Büyük Çöküş! Altın Düşer mi?

Dilara Şimşek
02.02.2026 - 07:54

Altın fiyatları belli oldu. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü altında son durum merak ediliyor. Tarihi rekorlarını kırdıktan sonra sert düşüşe geçen altın fiyatlarının yeni güne nasıl başladığı araştırılıyor. 'Altın kaç TL?', 'Altın fiyatları ne kadar?', 'Altın neden düştü?', 'Altın düşecek mi?' soruları art arda geldi. İşte altın fiyatları!

Altın fiyatları: Altın kaç TL?

Altında son durum belli oldu. Altın fiyatları 2 Şubat Pazartesi gününe düşüşle başladı. 30 Ocak Cuma günü sert düşüş meydana gelen altın fiyatlarında aşağı doğru çekilme sürüyor. Altın kaç TL? Gram altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın bugün ne kadar?

İşte altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.540 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 11.359 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22.719 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 45.298 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.695 dolar

Altın neden düştü?

Altın fiyatları son dönemlerde rekor seviyelere yükselmesinin ardından sert düşüşe geçti. Yatırımcının ve altına yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların başında “Altın neden düştü?”, “Altın düşecek mi?” soruları geliyor. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere yönelik ticaret ve gümrük açıklamaları küresel piyasaları altüst etti. Uzmanlara göre yatırımcılar ticaret politikaları nedeniyle endişelendi. Bu da altının yükselmesine katkı sağladı. Ancak Trump’ın Grönland’ı alma önerisine 8 Avrupa ülkesi karşı çıktı. Her cümlesiyle küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan ABD Başkanı bu kez Avrupa ülkeleri gümrük vergileriyle tehdit edince yatırımcılar tepki gösterdi. Bu tepki hisse fiyatlarının düşmesine yol açtı. 

Altın fiyatlarını yükselten bir diğer etken ise Trump’ın ABD Merkez Bankası FED’e kendi taleplerini yerine getirecek yeni başkan seçeceğine dair yorumlar oldu. Trump’ın diğer adaylara göre daha güvenilir görünen Kevin Warsh’ı aday göstereceği iddia edilince değerli metallerin fiyatı düştü. 

Altın düşer mi?

Altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşlar altında düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre altında sert düşüş ve sert yükselişlere hazır olmak gerekiyor. Uzun vadeli plan yapılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yeniden yükseliş trendi beklendiğini vurguladı.

