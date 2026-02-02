2 Şubat Pazartesi Altın Fiyatlarında Büyük Çöküş! Altın Düşer mi?

Altın fiyatları son dönemlerde rekor seviyelere yükselmesinin ardından sert düşüşe geçti. Yatırımcının ve altına yatırım yapmak isteyenlerin merak ettiği soruların başında “Altın neden düştü?”, “Altın düşecek mi?” soruları geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkelere yönelik ticaret ve gümrük açıklamaları küresel piyasaları altüst etti. Uzmanlara göre yatırımcılar ticaret politikaları nedeniyle endişelendi. Bu da altının yükselmesine katkı sağladı. Ancak Trump’ın Grönland’ı alma önerisine 8 Avrupa ülkesi karşı çıktı. Her cümlesiyle küresel piyasalarda deprem etkisi yaratan ABD Başkanı bu kez Avrupa ülkeleri gümrük vergileriyle tehdit edince yatırımcılar tepki gösterdi. Bu tepki hisse fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Altın fiyatlarını yükselten bir diğer etken ise Trump’ın ABD Merkez Bankası FED’e kendi taleplerini yerine getirecek yeni başkan seçeceğine dair yorumlar oldu. Trump’ın diğer adaylara göre daha güvenilir görünen Kevin Warsh’ı aday göstereceği iddia edilince değerli metallerin fiyatı düştü.

Altın düşer mi?

Altın yatırımcısı ve altın almak isteyen vatandaşlar altında düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Uzmanlara göre altında sert düşüş ve sert yükselişlere hazır olmak gerekiyor. Uzun vadeli plan yapılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yeniden yükseliş trendi beklendiğini vurguladı.