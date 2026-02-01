onedio
Haberler
Ekonomi
Ekonomist Selçuk Geçer'den Altın ve Gümüş Fiyatları ile İlgili Kritik Uyarı

Ekonomist Selçuk Geçer’den Altın ve Gümüş Fiyatları ile İlgili Kritik Uyarı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.02.2026 - 10:12

Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube üzerinden yaptığı yayında altın ve gümüşte beklenen rakamları açıkladı. Altın fiyatlarında geçtiğimiz gün yaşanan düşüş için “normal bir düzeltme” diyen Geçer, altın fiyatlarının yükselmesini sağlayan sebeplerin hâlâ geçerli olduğunu ve altının ons fiyatı için 10 bin dolar seviyelerinin hayal olmadığını söyledi. Ekonomist Geçer, gümüş için ise hedefin 200 doların üstü olduğunu ifade etti.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sonu adeta çıldırdı. Altının ons fiyatı 5 bin 600 dolar seviyesinde rekor kırdı, haftayı ise 4 bin 900 dolara gerileyerek kapattı.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sonu adeta çıldırdı. Altının ons fiyatı 5 bin 600 dolar seviyesinde rekor kırdı, haftayı ise 4 bin 900 dolara gerileyerek kapattı.

Türkiye’de de ilk defa 7 bin liranın üzerine çıkan gram altın, 6 bin 787 liraya geriledi. Altın ve gümüşte yaşanan ani yükselişle birlikte Kapalıçarşı’da fiziki metal arayan vatandaşlar büyük sıralar oluşturdu.

Altında yaşanan bu dalgalanmalar sonrasında ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Altın fiyatlarını yükselten jeopolitik risklerin devam ettiğini, ülkelerin merkez bankalarının ciddi alımlar yaptığını ve yapay zekâ teknolojilerinde kullanılan metallere talebin artmaya devam ettiğini söyleyen Geçer, altının ons fiyatı için 10 bin dolar, gümüş için 200 doları gösterdi.

Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanıp panik satışı yapan yatırımcıların büyük ralliyi kaçırabileceğini belirten Selçuk Geçer, piyasada daha güçlü bir hareketin kapıda olduğunu söyledi.

Selçuk Geçer'in açıklamalarını bu linkten izleyebilirsiniz...

1 Şubat Pazar Günü Altın Ne Kadar Oldu?

1 Şubat Pazar Günü Altın Ne Kadar Oldu?

Gram altın ne kadar?

Gram altın: 6.786 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın: 11.826 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın: 23.652 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını: 47.158 TL

Altının ons fiyatı ne kadar?

Altının onsu: 4.848 dolar

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
