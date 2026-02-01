Ekonomist Selçuk Geçer’den Altın ve Gümüş Fiyatları ile İlgili Kritik Uyarı
Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube üzerinden yaptığı yayında altın ve gümüşte beklenen rakamları açıkladı. Altın fiyatlarında geçtiğimiz gün yaşanan düşüş için “normal bir düzeltme” diyen Geçer, altın fiyatlarının yükselmesini sağlayan sebeplerin hâlâ geçerli olduğunu ve altının ons fiyatı için 10 bin dolar seviyelerinin hayal olmadığını söyledi. Ekonomist Geçer, gümüş için ise hedefin 200 doların üstü olduğunu ifade etti.
Altın fiyatları geçtiğimiz hafta sonu adeta çıldırdı. Altının ons fiyatı 5 bin 600 dolar seviyesinde rekor kırdı, haftayı ise 4 bin 900 dolara gerileyerek kapattı.
1 Şubat Pazar Günü Altın Ne Kadar Oldu?
