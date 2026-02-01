Ekonomist Selçuk Geçer’den Altın ve Gümüş Fiyatları ile İlgili Kritik Uyarı

Türkiye’de de ilk defa 7 bin liranın üzerine çıkan gram altın, 6 bin 787 liraya geriledi. Altın ve gümüşte yaşanan ani yükselişle birlikte Kapalıçarşı’da fiziki metal arayan vatandaşlar büyük sıralar oluşturdu.

Altında yaşanan bu dalgalanmalar sonrasında ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini söyledi.

Altın fiyatlarını yükselten jeopolitik risklerin devam ettiğini, ülkelerin merkez bankalarının ciddi alımlar yaptığını ve yapay zekâ teknolojilerinde kullanılan metallere talebin artmaya devam ettiğini söyleyen Geçer, altının ons fiyatı için 10 bin dolar, gümüş için 200 doları gösterdi.

Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanıp panik satışı yapan yatırımcıların büyük ralliyi kaçırabileceğini belirten Selçuk Geçer, piyasada daha güçlü bir hareketin kapıda olduğunu söyledi.

