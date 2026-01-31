Altın Yatırımcılarından Sonra Bitcoin Yatırımcısı da Üzüldü: Sert Düşüş Yaşandı

CoinGecko verilerine göre, satış dalgası son 24 saatte kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 111 milyar dolar sildi. Coinglass’a göre ise aynı süre zarfında yaklaşık 1,6 milyar dolarlık long ve short pozisyon tasfiye edildi; bu tasfiyelerin çoğu özellikle Bitcoin ve Ethereum etrafında, son dört saat içinde gerçekleşti.

Bu geri çekilme, Bitcoin için haftalardır süren makro hayal kırıklıklarını daha da derinleştiriyor. Bitcoin, daha önce destek sağlaması beklenen bir dizi piyasa gelişmesine yanıt veremedi. Yatırımcılar Trump yönetiminin yarattığı politika risklerinden giderek endişe duymaya devam ederken, dolar Ocak ayının büyük bölümünde zayıfladı; ancak bu hareket kripto piyasasında duyarlılığı artırmaya yetmedi.