Altın Yatırımcılarından Sonra Bitcoin Yatırımcısı da Üzüldü: Sert Düşüş Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 23:23

Bitcoin, New York’ta cumartesi öğleden sonraki erken işlemlerde keskin bir düşüş yaşadı. Fiyat 80 bin doların altına inerek, dijital varlıklardaki genel geri çekilme ile birlikte Nisan 2025’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin'le beraber diğer coinlerde de düşüş yaşandı.

Düşüş, zayıf likidite ve sınırlı alım iştahı koşullarında gerçekleşti ve Bitcoin’in değerinden yüzde 30’dan fazla silinmesine yol açan geri çekilmeyi derinleştirdi.

New York işlem saatlerinde cumartesi öğle saatlerinde Bitcoin, yüzde 7,1 kayıpla 78.159,41 dolara kadar geriledi. Diğer kripto paralarda kayıplar daha sert oldu: İkinci en büyük dijital varlık Ether yüzde 10’dan fazla düşerken, Solana yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti.

Beklentilere olumlu tepki veremedi.

CoinGecko verilerine göre, satış dalgası son 24 saatte kripto piyasasının toplam değerinden yaklaşık 111 milyar dolar sildi. Coinglass’a göre ise aynı süre zarfında yaklaşık 1,6 milyar dolarlık long ve short pozisyon tasfiye edildi; bu tasfiyelerin çoğu özellikle Bitcoin ve Ethereum etrafında, son dört saat içinde gerçekleşti.

Bu geri çekilme, Bitcoin için haftalardır süren makro hayal kırıklıklarını daha da derinleştiriyor. Bitcoin, daha önce destek sağlaması beklenen bir dizi piyasa gelişmesine yanıt veremedi. Yatırımcılar Trump yönetiminin yarattığı politika risklerinden giderek endişe duymaya devam ederken, dolar Ocak ayının büyük bölümünde zayıfladı; ancak bu hareket kripto piyasasında duyarlılığı artırmaya yetmedi.

Bitcoin altın rallisine de katılamadı.

Bitcoin, altının rekor rallisine ve Cuma günkü altın-gümüş geri dönüşüne rağmen anlamlı bir tepki vermedi. ABD’de kripto düzenlemelerindeki gecikmeler ve spot ETF çıkışları, yatırımcı ilgisini sınırlıyor. Gümüş ve altın, güvenli liman arayan yatırımcılar için ön plana çıkarken, Bitcoin artık ne momentum yatırımı ne de değer kaybına karşı koruma işlevi görebiliyor. İsrail-İran gerilimleri gibi jeopolitik riskler de talep yaratmıyor; analistler mevcut düşük işlem hacimlerinin birkaç çeyrek sürebileceğini belirtiyor.

