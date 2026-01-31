Altın Yatırımcılarından Sonra Bitcoin Yatırımcısı da Üzüldü: Sert Düşüş Yaşandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bitcoin'le beraber diğer coinlerde de düşüş yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beklentilere olumlu tepki veremedi.
Bitcoin altın rallisine de katılamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın