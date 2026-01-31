onedio
Ankara'da "Sosyal Abonman" Projesi Kapsamında 375 Bin Kişi Ücretsiz Toplu Taşıma Kullanacak

Ankara'da "Sosyal Abonman" Projesi Kapsamında 375 Bin Kişi Ücretsiz Toplu Taşıma Kullanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 18:37

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Sosyal Abonman” uygulamasıyla, belediyeden sosyal yardım alan ve kişiye özel EGO kartı bulunan 18–65 yaş arasındaki yaklaşık 375 bin kişi, 1 Şubat itibarıyla toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş, uygulamanın ilerleyen dönemde tüm Ankaralıları kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.

İlk etapta 140 bin kişi faydalanacak.

İlk etapta 140 bin kişi faydalanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destekten yararlanan yurttaşların ulaşım masraflarını hafifletmek ve kentte eşit erişimi güçlendirmek amacıyla yeni bir uygulamayı devreye alıyor.

Türkiye’de ilk olacak “Sosyal Abonman” kapsamında, ABB’den yardım alan ve kişiye özel EGO kartı bulunan 18–65 yaş arasındaki yaklaşık 375 bin kişi toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecek. Uygulama başlangıçta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak; diğer yurttaşlar ise kartlarını kişiselleştirdikten sonra aylık dönemler hâlinde sisteme dahil edilecek.

Tüm Ankara'yı kapsaması planlanıyor.

Tüm Ankara'yı kapsaması planlanıyor.

“Sosyal Abonman”a ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uygulamanın aşamalı olarak genişletileceğini belirterek, “Bu uygulama adım adım büyüyecek ve tüm Ankaralıları kapsayacak, Türkiye’de bir ilk olacak” dedi.

Yavaş, Sosyal Abonman’ın EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacağını vurgularken, “Ulaşım esnafının mağdur edilmemesi temel ilkemiz” ifadesini kullandı. Toplu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yeni, çevreci ve verimli otobüs alım sürecinin de eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtti.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
