Ankara'da "Sosyal Abonman" Projesi Kapsamında 375 Bin Kişi Ücretsiz Toplu Taşıma Kullanacak

“Sosyal Abonman”a ilişkin açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uygulamanın aşamalı olarak genişletileceğini belirterek, “Bu uygulama adım adım büyüyecek ve tüm Ankaralıları kapsayacak, Türkiye’de bir ilk olacak” dedi.

Yavaş, Sosyal Abonman’ın EGO otobüsleri, metro, ANKARAY ve Başkentray hatlarında geçerli olacağını vurgularken, “Ulaşım esnafının mağdur edilmemesi temel ilkemiz” ifadesini kullandı. Toplu ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yeni, çevreci ve verimli otobüs alım sürecinin de eş zamanlı olarak sürdüğünü belirtti.