Ankara'da "Sosyal Abonman" Projesi Kapsamında 375 Bin Kişi Ücretsiz Toplu Taşıma Kullanacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Sosyal Abonman” uygulamasıyla, belediyeden sosyal yardım alan ve kişiye özel EGO kartı bulunan 18–65 yaş arasındaki yaklaşık 375 bin kişi, 1 Şubat itibarıyla toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. ABB Başkanı Mansur Yavaş, uygulamanın ilerleyen dönemde tüm Ankaralıları kapsayacak şekilde genişletileceğini açıkladı.
İlk etapta 140 bin kişi faydalanacak.
Tüm Ankara'yı kapsaması planlanıyor.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
