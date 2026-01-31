FED Başkanı Açıklandıktan Sonra Altın ve Gümüş Neden Çakıldı?

Forbes’un aktardığına göre Kevin Warsh, görevde bulunduğu dönemde tahvil alım programlarına mesafeli yaklaşan bir isimdi. Bu tür uygulamaların enflasyonu tetikleyebileceğini ve piyasa dengelerini bozma riski taşıdığını sık sık dile getirdi. Her ne kadar öngördüğü enflasyon senaryosu gerçekleşmemiş olsa da, piyasa yapısına yönelik uyarıları zaman içinde daha geniş çevrelerde tartışılmaya başlandı.

Bu yaklaşım, Warsh’ın para politikasında “şahin” olarak anılmasına yol açtı. Bu nedenle adaylığı, Fed üzerindeki baskılarını açıkça ifade eden ve mevcut Başkan Jerome Powell hakkında soruşturma olasılığını gündeme getiren Donald Trump açısından dikkat çekici ve sürpriz bir hamle olarak yorumlandı.