FED Başkanı Açıklandıktan Sonra Altın ve Gümüş Neden Çakıldı?

Hakan Karakoca
31.01.2026 - 17:28

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstereceğini duyurması piyasalarda sert oynaklığa neden oldu; açıklama sonrası altın ve gümüş fiyatları keskin düşüşler yaşarken, değerli metaller onlarca yılın en kötü performanslarından birini sergiledi. Bu sert hareketin arkasında ise söz konusu gelişmenin yarattığı güçlü beklenti değişimi bulunuyor.

Kaynak - Gazete Oksijen

Yeni başkan tahvil alımları konusunda temkinli.

Forbes’un aktardığına göre Kevin Warsh, görevde bulunduğu dönemde tahvil alım programlarına mesafeli yaklaşan bir isimdi. Bu tür uygulamaların enflasyonu tetikleyebileceğini ve piyasa dengelerini bozma riski taşıdığını sık sık dile getirdi. Her ne kadar öngördüğü enflasyon senaryosu gerçekleşmemiş olsa da, piyasa yapısına yönelik uyarıları zaman içinde daha geniş çevrelerde tartışılmaya başlandı.

Bu yaklaşım, Warsh’ın para politikasında “şahin” olarak anılmasına yol açtı. Bu nedenle adaylığı, Fed üzerindeki baskılarını açıkça ifade eden ve mevcut Başkan Jerome Powell hakkında soruşturma olasılığını gündeme getiren Donald Trump açısından dikkat çekici ve sürpriz bir hamle olarak yorumlandı.

Açıklama piyasaları sarstı.

Trump’ın açıklaması, özellikle değerli metaller cephesinde sert dalgalanmalara yol açtı. Duyurunun ardından altın ve gümüş fiyatlarında hızlı ve güçlü bir geri çekilme yaşandı.

Altın, yüzde 12’lik düşüşle Nisan 2013’ten bu yana en kötü günlük performansını sergilerken, gümüşteki kayıp yüzde 20 seviyelerine dayandı. Bu sert hareket, gümüş açısından 1987’den bu yana kaydedilen en büyük günlük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Benzer tablo 1980 ve 1987'de yaşanmıştı.

Altın ve gümüşün aynı gün bu denli sert kayıplar yaşaması en son Nisan 1987’de görülmüştü. O dönemde altın yüzde 5, gümüş ise yüzde 23 gerilemişti. Bundan daha sert tek düşüş ise 22 Ocak 1980’de kaydedilmiş, altın yüzde 13, gümüş yüzde 15 değer kaybetmişti.

Değerli metaller, genellikle yüksek faiz beklentileri ve güçlü doların hâkim olduğu dönemlerde baskı altında kalırken; düşük faiz ve zayıf dolar beklentileri altın ve gümüş için destekleyici bir zemin oluşturuyor.

Son aylarda yatırımcılar, Trump’ın faiz indirimi yanlısı bir Fed başkanı tercih edeceği varsayımıyla pozisyon almıştı. Ancak Kevin Warsh’ın adaylığı, bu beklentilerin aksine bir mesaj vererek piyasadaki dengeleri tersine çevirdi.

Yaşananlar düzeltme mi?

Analistlere göre sert satışların arkasında yalnızca Warsh etkisi yok; değerli metallerde son dönemde yaşanan aşırı yükseliş de belirleyici rol oynadı. Son bir yıl içinde altın yaklaşık yüzde 75, gümüş ise yüzde 180’in üzerinde prim yapmıştı.

Bu denli hızlı yükselen piyasalarda, görece küçük olumsuz bir haberin bile güçlü satışları tetikleyebileceği belirtiliyor. Warsh’ın Fed başkanlığına gelmesi ve geçmişteki duruşunu koruması halinde, bu hareketin bir kırılma anına dönüşebileceği yorumları yapılıyor.

Buna karşın piyasada hâkim olan görüş, yaşananların kalabalıklaşmış pozisyonların kısa vadeli bir düzeltmesi olduğu yönünde. Kevin Warsh’ın geçmişi, piyasalar açısından bu satış dalgasını başlatmak için yeterli bir tetikleyici işlevi gördü.

