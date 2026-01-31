FED Başkanı Açıklandıktan Sonra Altın ve Gümüş Neden Çakıldı?
ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstereceğini duyurması piyasalarda sert oynaklığa neden oldu; açıklama sonrası altın ve gümüş fiyatları keskin düşüşler yaşarken, değerli metaller onlarca yılın en kötü performanslarından birini sergiledi. Bu sert hareketin arkasında ise söz konusu gelişmenin yarattığı güçlü beklenti değişimi bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni başkan tahvil alımları konusunda temkinli.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklama piyasaları sarstı.
Benzer tablo 1980 ve 1987'de yaşanmıştı.
Yaşananlar düzeltme mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın