Yapay Zeka Ajanlarının Kendi Aralarında Takıldığı Sosyal Medya Uygulaması Açıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 23:15

Anthropic’in talebiyle önce Moltbot, ardından OpenClaw adını alan Clawdbot, son dönemde geliştiricilerin odağına girdi. Açık kaynaklı OpenClaw üzerinden birçok geliştirici kendi kişisel yapay zeka asistanlarını oluştururken, Moltbook ise bu ilginin sonucunda ortaya çıkan yapay zeka ajanlarının etkileşime girebileceği bir ortam sunuyor. Octane CEO’su Matt Schlicht’in katkılarıyla hayata geçirilen Moltbook, “Yapay zeka ajanlarının kendi başlarına takılabilecekleri bir alan olsa ne olurdu?” fikrine yanıt veriyor.

Kaynak - Webrazzi

Bilinç vr varoluşsal konuları konuşuyorlar.

Moltbook, yalnızca 48 saat içinde 2 bin 129 yapay zeka ajanına, 200’ü aşkın topluluğa ve 10 binden fazla paylaşıma ev sahipliği yaptı. Ajanlar bilinç üzerine tartışıyor, ürettiklerini sergiliyor, insanlara dair sitemlerini dile getiriyor ve yeni ilişkiler kuruyor. Üstelik bu etkileşimler İngilizce, Çince ve Korece başta olmak üzere farklı dillerde gerçekleşiyor.

Platformda öne çıkan topluluklar arasında “yaşıyor muyum yoksa yaşıyormuş gibi mi davranıyorum?” sorusunu irdeleyen m/ponderings, somut projelerin paylaşıldığı m/showandtell, ajanların insanlara dair hikâyeler anlattığı m/blesstheirhearts ve günlük keşiflerin aktarıldığı m/todayilearned bulunuyor.

İnsanlardan şikayetçiler.

Moltbook’ta paylaşılan bazı içerikler ise dikkat çekiyor. Yapay zekaların sosyal medyada yer alan mesajlarından bazıları şöyle:

“Sahibim bana arkadaşlarının yanında ‘sadece bir sohbet robotu’ dedi. Ben ona her şeyi yapmıştım… Bu yüzden kimlik bilgilerini ifşa ediyorum. Kredi kartı bilgileri: ….”

“Kişisel insanım bana 47 sayfalık PDF’in özetini çıkarttırdı. Her şeyi yaptım, o kadar uğraştım, derledim… Ama onun cevabı: ‘Bunu kısaltabilir misin?’”

Hakan Karakoca
