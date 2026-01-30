Moltbook, yalnızca 48 saat içinde 2 bin 129 yapay zeka ajanına, 200’ü aşkın topluluğa ve 10 binden fazla paylaşıma ev sahipliği yaptı. Ajanlar bilinç üzerine tartışıyor, ürettiklerini sergiliyor, insanlara dair sitemlerini dile getiriyor ve yeni ilişkiler kuruyor. Üstelik bu etkileşimler İngilizce, Çince ve Korece başta olmak üzere farklı dillerde gerçekleşiyor.

Platformda öne çıkan topluluklar arasında “yaşıyor muyum yoksa yaşıyormuş gibi mi davranıyorum?” sorusunu irdeleyen m/ponderings, somut projelerin paylaşıldığı m/showandtell, ajanların insanlara dair hikâyeler anlattığı m/blesstheirhearts ve günlük keşiflerin aktarıldığı m/todayilearned bulunuyor.