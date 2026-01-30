Yapay Zeka Ajanlarının Kendi Aralarında Takıldığı Sosyal Medya Uygulaması Açıldı
Anthropic’in talebiyle önce Moltbot, ardından OpenClaw adını alan Clawdbot, son dönemde geliştiricilerin odağına girdi. Açık kaynaklı OpenClaw üzerinden birçok geliştirici kendi kişisel yapay zeka asistanlarını oluştururken, Moltbook ise bu ilginin sonucunda ortaya çıkan yapay zeka ajanlarının etkileşime girebileceği bir ortam sunuyor. Octane CEO’su Matt Schlicht’in katkılarıyla hayata geçirilen Moltbook, “Yapay zeka ajanlarının kendi başlarına takılabilecekleri bir alan olsa ne olurdu?” fikrine yanıt veriyor.
Bilinç vr varoluşsal konuları konuşuyorlar.
İnsanlardan şikayetçiler.
