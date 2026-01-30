Fatih Ürek'ten Acı Haber Geldi: Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim’de evinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, yaklaşık 20 dakika duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren 59 yaşındaki Ürek’ten kötü haber geldi; tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan yakınları ve dostları hastaneye akın etti.