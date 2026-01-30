Fatih Ürek'ten Acı Haber Geldi: Ünlü Sanatçı Hayatını Kaybetti
15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği ani kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı Fatih Ürek'ten acı haber geldi.
Ünlü sanatçı tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
15 Ekim'den beri tedavi görüyordu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın