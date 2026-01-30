Bursa'da Faaliyet Gösteren 23 Yıllık Şirket İflas Etti

İflas kararının kesinleşmesinin ardından şirket için tasfiye süreci devreye alındı. Bursa İflas Dairesi, tekstil tesisinde bulunan ve ekonomik değeri olan tüm varlıkları açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Satış öncesinde görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda; araçlar, makine ve ekipmanların mevcut durumu, kalan kullanım ömürleri ile fiziksel ve işlevsel yıpranma oranlarının esas alınarak yerinde inceleme yapıldığı kaydedildi.