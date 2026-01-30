Bursa'da Faaliyet Gösteren 23 Yıllık Şirket İflas Etti
Bursa’da iflas eden şirketlere bir yenisi daha eklendi. 2003’te Bursa’da faaliyetlerine başlayan Yuvam İplik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak firmaya tanınan geçici sürenin sona ermesinin ardından talep reddedildi ve şirket hakkında iflas kararı verildi.
Şirkette tasfiye süreci başladı.
Tek fiyat biçildi.
