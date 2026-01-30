onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
UnitedHealthcare CEO'sunun Katil Zanlısı Luigi Mangione'yi Hapisten Kaçırmaya Çalıştılar

UnitedHealthcare CEO'sunun Katil Zanlısı Luigi Mangione'yi Hapisten Kaçırmaya Çalıştılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 18:21

ABD’de, FBI ajanı kılığına giren Mark Anderson’un, UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesi davasında yargılanan Luigi Mangione’yi cezaevinden kaçırmaya teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Minnesota’dan olduğu belirtilen Anderson’un, 28 Ocak’ta New York’ta Mangione’nin tutulduğu gözaltı merkezine giderek kendisini FBI görevlisi gibi tanıttığı, kaçış girişimi sırasında ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

FBI ajanı olarak kendini tanıtan kişi sahte belgelerle Mangione'yi çıkarmaya çalıştı.

FBI ajanı olarak kendini tanıtan kişi sahte belgelerle Mangione'yi çıkarmaya çalıştı.

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcılarının hazırladığı iddianamede, Anderson’un Brooklyn’de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne giderek kendisini FBI ajanı olarak tanıttığı ve Mangione’nin salıverilmesi için elinde mahkeme kararı olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Federal görevli gibi davranarak “yetkilileri yanıltmaya teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya kalan Anderson’un, kimlik sorulması üzerine Minnesota eyaletine ait sürücü belgesini ibraz ettiği, ayrıca hazırladığı çeşitli belgeleri cezaevi personeline sunduğu aktarıldı.

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre Anderson, çantasında silahlar ile birlikte barbekü çatalı ve pizza kesici bulunduğunu da yetkililere beyan etti.

Maduro ile aynı cezaevinde kalıyor.

Maduro ile aynı cezaevinde kalıyor.

Mangione’yi gözaltı merkezinden kaçırmaya yönelik girişimin, UnitedHealthcare CEO’sunu öldürmekle suçlanan zanlının hakim karşısına çıkmasından yalnızca iki gün önce gerçekleştiği belirtildi.

Öte yandan, ABD’nin düzenlediği gece operasyonuyla alıkonularak yargılanmak üzere New York’a getirilen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’un da, kaçırma girişiminin yaşandığı aynı gözaltı merkezinde tutulduğu kaydedildi.

CEO'ya saldırma suçlamasıyla hapse girmişti.

CEO'ya saldırma suçlamasıyla hapse girmişti.

ABD’de UnitedHealthcare Üst Yöneticisi Brian Thompson, 4 Aralık 2024’te New York Manhattan’da katılacağı konferans öncesi konakladığı otele girerken düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tish, gelen ihbar üzerine bir restoranda yemek yerken yakalanan şüphelinin üzerinde susturucu ve sahte kimlikler ele geçirildiğini, zanlının Maryland doğumlu ve Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu açıklamıştı.

New York Polis Departmanı Başdedektifi Joseph Kenny ise Mangione’nin üst aramasında 3D yazıcıyla üretilmiş “hayalet silah”, susturucu ve bir sağlık sigorta şirketine hitaben yazılmış üç sayfalık bir metnin bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın