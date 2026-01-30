UnitedHealthcare CEO'sunun Katil Zanlısı Luigi Mangione'yi Hapisten Kaçırmaya Çalıştılar
ABD’de, FBI ajanı kılığına giren Mark Anderson’un, UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesi davasında yargılanan Luigi Mangione’yi cezaevinden kaçırmaya teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Minnesota’dan olduğu belirtilen Anderson’un, 28 Ocak’ta New York’ta Mangione’nin tutulduğu gözaltı merkezine giderek kendisini FBI görevlisi gibi tanıttığı, kaçış girişimi sırasında ise güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı aktarıldı.
FBI ajanı olarak kendini tanıtan kişi sahte belgelerle Mangione'yi çıkarmaya çalıştı.
Maduro ile aynı cezaevinde kalıyor.
CEO'ya saldırma suçlamasıyla hapse girmişti.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
