UnitedHealthcare CEO'sunun Katil Zanlısı Luigi Mangione'yi Hapisten Kaçırmaya Çalıştılar

New York Doğu Bölge Mahkemesi savcılarının hazırladığı iddianamede, Anderson’un Brooklyn’de bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi’ne giderek kendisini FBI ajanı olarak tanıttığı ve Mangione’nin salıverilmesi için elinde mahkeme kararı olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Federal görevli gibi davranarak “yetkilileri yanıltmaya teşebbüs” suçlamasıyla karşı karşıya kalan Anderson’un, kimlik sorulması üzerine Minnesota eyaletine ait sürücü belgesini ibraz ettiği, ayrıca hazırladığı çeşitli belgeleri cezaevi personeline sunduğu aktarıldı.

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre Anderson, çantasında silahlar ile birlikte barbekü çatalı ve pizza kesici bulunduğunu da yetkililere beyan etti.