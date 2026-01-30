Mika Raun, Yasaklı Madde Sebebiyle Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı suçlamalarıyla gözaltına alındı.
Emniyete götürüldü.
