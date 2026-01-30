onedio
Mika Raun, Yasaklı Madde Sebebiyle Gözaltına Alındı

Mika Raun, Yasaklı Madde Sebebiyle Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 17:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Emniyete götürüldü.

Emniyete götürüldü.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Can’ın, işlemlerinin tamamlanması için emniyete sevk edildiği bildirildi.

