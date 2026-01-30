Dünya Altın Konseyi Altın Konusunda İki Kritik Uyarı Yaptı

Reade, altın fiyatlarındaki yükselişin temelinde alıcı yapısındaki değişimin bulunduğunu belirterek, son dönemde artan dalgalanmanın da bu dönüşümün doğal sonucu olduğunu ifade etti. Reade, bir süredir altın piyasasında daha sert hareketler ve geri çekilmelerin görülebileceğini dile getirdiklerini, bunun nedeninin ise altın talebini oluşturan kesimin farklılaşması olduğunu söyledi.

Geçen yılın ortalarından itibaren Batılı yatırımcıların, bireysel yatırımcılar ile hedge fonlar gibi kaldıraç kullanan gruplar başta olmak üzere altına daha yoğun ilgi göstermeye başladığını aktaran Reade, bu yatırımcı tipinin piyasadaki etkisine dikkat çekti. Bu kesimin altını hızlı şekilde alıp aynı hızla satabildiğini belirten Reade, bu davranışın fiyatlarda oynaklığı artırdığını vurguladı. Buna karşın geçmişte altın talebinin ağırlıklı olarak merkez bankaları, gelişmekte olan ülke yatırımcıları ve mücevher sektöründen geldiğini hatırlatan Reade, bu talep yapısının çok daha istikrarlı olduğunu söyledi.