Dünya Altın Konseyi Altın Konusunda İki Kritik Uyarı Yaptı
Dünya Altın Konseyi Stratejisti John Reade, altının 6 bin dolar seviyesinin artık psikolojik bir eşik olarak tartışıldığını söyledi. Reade, bu yıl dalgalanmanın yüksek olacağına dikkat çekerek, piyasaya girmeyi düşünenlerin acele etmemesi ve fiyatların dengelenmesini beklemesi gerektiği uyarısında bulundu.
Sert dalgalanmalar bekleniyor.
"Düzeltmeler olabilir."
