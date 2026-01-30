onedio
Dünya Altın Konseyi Altın Konusunda İki Kritik Uyarı Yaptı

Dünya Altın Konseyi Altın Konusunda İki Kritik Uyarı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 20:02

Dünya Altın Konseyi Stratejisti John Reade, altının 6 bin dolar seviyesinin artık psikolojik bir eşik olarak tartışıldığını söyledi. Reade, bu yıl dalgalanmanın yüksek olacağına dikkat çekerek, piyasaya girmeyi düşünenlerin acele etmemesi ve fiyatların dengelenmesini beklemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak.- Ekonomim

Sert dalgalanmalar bekleniyor.

Sert dalgalanmalar bekleniyor.

Dünya Altın Konseyi Kıdemli Piyasa Stratejisti John Reade, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada yatırımcıları yüksek volatilite konusunda uyardı. Bu yıl dalgalanmanın sert olacağını söyleyen Reade, piyasaya girmek isteyenlerin acele etmemesi gerektiğini vurguladı.

Altında son dönemde yaşanan tarihi yükselişin kendisini bile şaşırttığını belirten Reade, 2025 başında 4 bin doları dahi beklemediğini, 5 bin 600 dolar seviyesinin ise tamamen sürpriz olduğunu ifade etti. Piyasanın bu olağanüstü güç karşısında hazırlıksız yakalandığını söyledi.

"Düzeltmeler olabilir."

"Düzeltmeler olabilir."

Reade, altın fiyatlarındaki yükselişin temelinde alıcı yapısındaki değişimin bulunduğunu belirterek, son dönemde artan dalgalanmanın da bu dönüşümün doğal sonucu olduğunu ifade etti. Reade, bir süredir altın piyasasında daha sert hareketler ve geri çekilmelerin görülebileceğini dile getirdiklerini, bunun nedeninin ise altın talebini oluşturan kesimin farklılaşması olduğunu söyledi.

Geçen yılın ortalarından itibaren Batılı yatırımcıların, bireysel yatırımcılar ile hedge fonlar gibi kaldıraç kullanan gruplar başta olmak üzere altına daha yoğun ilgi göstermeye başladığını aktaran Reade, bu yatırımcı tipinin piyasadaki etkisine dikkat çekti. Bu kesimin altını hızlı şekilde alıp aynı hızla satabildiğini belirten Reade, bu davranışın fiyatlarda oynaklığı artırdığını vurguladı. Buna karşın geçmişte altın talebinin ağırlıklı olarak merkez bankaları, gelişmekte olan ülke yatırımcıları ve mücevher sektöründen geldiğini hatırlatan Reade, bu talep yapısının çok daha istikrarlı olduğunu söyledi.

