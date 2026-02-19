onedio
Acun Ilıcalı'nın Kızı Melisa, Annesi Şeyma Subaşı'yı Taklit Etti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 10:26

Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yla yeni bir video paylaştı. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesini taklit ettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla magazin manşetlerine yerleşen Şeyma Subaşı, en son ülkeye dönmüştü.

Ünlülere yönelik düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkan Şeyma Subaşı, günler içerisinde ülkeye geri dönmüş, derin bir tövbe sürecine girmiş ve dini paylaşımlarıyla da dikkat çekmişti. 

Türkiye'deki yaşamının keyfini çıkaran ve kızıyla ailesine odaklanan Şeyma Subaşı, bugüne dek pek çok kez kızı Melisa Ilıcalı'yla beraber çektiği videolarla gözleri üzerine çekmişti.

Kızıyla arasındaki bağ çok beğenilen Şeyma Subaşı, Melisa yanındayken hep filtresiz kalmayı tercih etti.

Melisa Ilıcalı hemen hemen her fırsatta annesini ve annesinin hareketlerini tiye alırken bozulmayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz saatlerde kızıyla yepyeni bir video paylaştı. 

Ve yine Melisa'nın alay konusu oldu! 😂

Melisa Ilıcalı'nın tatlı Şeyma Subaşı taklidi hem gündem oldu hem de sağlam güldürdü.

İşte o anlar:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
