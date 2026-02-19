Selin Şekerci'den Takibine Geri Dönmediği Ati242 Hakkında Olay Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde rapçi Ati242'nin Selin Şekerci'yi takibe alıp dönüş alamaması gündem olmuştu. Selin Şekerci, Ati242 hakkında ilk kez konuştu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Ati242 bir takip gündemiyle dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.
Konunun üstü kapanmış gibiydi ki Selin Şekerci, geçtiğimiz saatlerde takip meselesiyle ilgili ilk kez konuştu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.
Sonra da kimler ne demiş onu görelim🤣
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
