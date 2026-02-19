onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selin Şekerci'den Takibine Geri Dönmediği Ati242 Hakkında Olay Açıklama!

Selin Şekerci'den Takibine Geri Dönmediği Ati242 Hakkında Olay Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2026 - 09:20

Geçtiğimiz günlerde rapçi Ati242'nin Selin Şekerci'yi takibe alıp dönüş alamaması gündem olmuştu. Selin Şekerci, Ati242 hakkında ilk kez konuştu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Ati242 bir takip gündemiyle dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Ati242 bir takip gündemiyle dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

'Her Nerdeysen', 'Sönen Sigaralar', 'Keşke', 'Değişmene Rağmen' gibi şarkılarıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir kitleye ulaşan Ati242'nin ünlü oyuncu Selin Şekerci'yi takibe aldığı hemen fark edilmişti. 

Selin Şekerci'ye geri dönüş için 2 saat veren Ati242, 2 saatin sonunda karşılık alamayınca takibini geri çekmişti. 

Konu sosyal medyada gündem olunca da Ati242'den 'Selin Şekerci’yi karşılıklı takip etmedim fan olarak takip ettim. Twitter’a düşünce yanlış anlaşılmasın diye takibi geri çektim ama daha da yanlış anlaşıldı. Niyetim kötü değildi.' açıklaması gelmişti.

Konunun üstü kapanmış gibiydi ki Selin Şekerci, geçtiğimiz saatlerde takip meselesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Konunun üstü kapanmış gibiydi ki Selin Şekerci, geçtiğimiz saatlerde takip meselesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Ati242'yle ilgili meseleyi gördüğünü söyleyen Selin Şekerci, 'Gördüm. Ya ben çok sevimli buldum bu arada. Açıklamasını da çok sevimli buldum. Çok teşekkür ederim, onore oldum. Ama takibini falan görmedim bu arada. Takip etmiş takipten çıkmış kısmını tamamen önüme düşen magazin haberlerinden gördüm. Gencecik, çok tatlı, yolu açık olsun' ifadelerini kullandı.

Buyurun, önce o anları beraber izleyelim.

Sonra da kimler ne demiş onu görelim🤣

Sonra da kimler ne demiş onu görelim🤣
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın