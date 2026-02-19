Adalet Bakanlığı'nda Beklenen Görev Değişimi Yaşandı: Tüm Yardımcılar Görevden Alındı

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bazı isimler Adalet Bakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Can Tuncay ile Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Burak Ceyhan yeni görevleriyle bakanlıkta görev alacak. Atama kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

