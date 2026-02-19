onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Adalet Bakanlığı'nda Beklenen Görev Değişimi Yaşandı: Tüm Yardımcılar Görevden Alındı

Adalet Bakanlığı'nda Beklenen Görev Değişimi Yaşandı: Tüm Yardımcılar Görevden Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.02.2026 - 00:30

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bazı isimler Adalet Bakan yardımcısı olarak görevlendirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Can Tuncay ile Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı vekili Burak Ceyhan yeni görevleriyle bakanlıkta görev alacak. Atama kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

GELİŞMELER BİRAZDAN

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın