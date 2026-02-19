onedio
TRT’nin Cennetin Çocukları Dizisinde Başrol Olan İsmail Hacıoğlu’ndan Yasaklı Madde İtirafı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 00:04

Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan dizi oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. TRT’de yayınlanan Cennetin Çocukları isimli dizide başrol olan İsmail Hacıoğlu, savcılıkta verdiği ifadede “Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum” dedi. 

Kaynak. Burak Doğan / X

Cennetin Çocukları dizisinde başrol olan İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde yasaklı madde kullandığını kabul eden Hacıoğlu şunları söyledi: 

'Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım.

Bu şekilde ilk kez bu maddeyi deneyimledim. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum. Bu kişileri yüz yüze hiçbir zaman görmedim.

Genellikle ikamet adresimde bulunan posta kutusuna maddeyi bırakırlar ve benim daha önceden buraya bıraktığım nakit paraları alırlar. Kamuoyunca tanınan bir kişi olduğum için bu hususa özetle dikkat edip hiç kimseden yüz yüze madde alışverişi yapmadım. Madde kullandığım için pişmanım. 

Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Esrar dışında herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. 

Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
