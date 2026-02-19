TRT’nin Cennetin Çocukları Dizisinde Başrol Olan İsmail Hacıoğlu’ndan Yasaklı Madde İtirafı
Geçtiğimiz günlerde ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınan dizi oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. TRT’de yayınlanan Cennetin Çocukları isimli dizide başrol olan İsmail Hacıoğlu, savcılıkta verdiği ifadede “Daha önce Hollanda ülkesinde bulunduğum bir zamanda merakımdan esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullandım. Zaman zaman bu maddeyi kullandığım dönemler oldu. Maddeyi telegram isimli internet sitesinde bulunan uyuşturucu satış gruplarından temin ettiğim numaralardan sipariş ediyordum” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cennetin Çocukları dizisinde başrol olan İsmail Hacıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın