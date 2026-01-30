Bakanlık Marka Marka İfşa Etti: Bu Kez Dana Eti ve Dönerde Sakatat ve Kanatlı Eti Çıktı

Bakanlık, gıdada taklit ve tağşiş yapan firma ve ürünlere ilişkin listeyi yeniden güncelledi. Açıklanan listede sucuk ve dönerden baharata, zeytinyağından lahmacun, pide, köfte, Adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurda kadar birçok ürün yer aldı.

Listenin en tepki çeken başlığı ise bir kez daha at ve eşek eti oldu. Merkezi Ankara ve Sakarya’da bulunan iki firmaya ait dana döner ve dana sucuk ürünlerinde “tek tırnaklı” hayvan eti tespit edildi.