Bakanlık Marka Marka İfşa Etti: Bu Kez Dana Eti ve Dönerde Sakatat ve Kanatlı Eti Çıktı

Hakan Karakoca
30.01.2026 - 22:42

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda bazı sucuk ve döner ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. 29 Ocak 2026 tarihli kamuoyu duyurusunda iki firmanın yer aldığı, bu ürünlerin ise dana eti adı altında satışa sunulduğu belirtildi. Açıklanan listeyle birlikte söz konusu markalar da paylaşıldı.

Bakanlık 81 ilde denetimleri sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yürütülen denetimler sonrası ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen firmaları açıklamayı sürdürüyor. Ülke genelinde yapılan kontrollerin ardından hazırlanan kapsamlı listelerde, halk sağlığını riske attığı belirlenen işletmeler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Ankara ve Sakarya'da korkutucu sonuçlar ortaya çıktı.

Bakanlık, gıdada taklit ve tağşiş yapan firma ve ürünlere ilişkin listeyi yeniden güncelledi. Açıklanan listede sucuk ve dönerden baharata, zeytinyağından lahmacun, pide, köfte, Adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurda kadar birçok ürün yer aldı.

Listenin en tepki çeken başlığı ise bir kez daha at ve eşek eti oldu. Merkezi Ankara ve Sakarya’da bulunan iki firmaya ait dana döner ve dana sucuk ürünlerinde “tek tırnaklı” hayvan eti tespit edildi.

Listeler kamuoyu ile paylaşıldı.

ikigai

Bu ifşalar çok gereksiz, piyasa sürmeden önlem alın, halkın sağlığı ile oynamaktan vazgeçin

Bozkurt

Sebebi Netflix ya da temsilciliği olmayan şirketlerdir kesin. Birkaç ofise daha baskın yapın ki ahlâken düzelsin ülke. :)