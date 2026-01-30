Bakanlık Marka Marka İfşa Etti: Bu Kez Dana Eti ve Dönerde Sakatat ve Kanatlı Eti Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimleri sonucunda bazı sucuk ve döner ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı ortaya çıktı. 29 Ocak 2026 tarihli kamuoyu duyurusunda iki firmanın yer aldığı, bu ürünlerin ise dana eti adı altında satışa sunulduğu belirtildi. Açıklanan listeyle birlikte söz konusu markalar da paylaşıldı.
Bakanlık 81 ilde denetimleri sürdürüyor.
Ankara ve Sakarya'da korkutucu sonuçlar ortaya çıktı.
Listeler kamuoyu ile paylaşıldı.
Bu ifşalar çok gereksiz, piyasa sürmeden önlem alın, halkın sağlığı ile oynamaktan vazgeçin
Sebebi Netflix ya da temsilciliği olmayan şirketlerdir kesin. Birkaç ofise daha baskın yapın ki ahlâken düzelsin ülke. :)