Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiren Haber: 2 Şubat İtibariyle Plaka Değişimlerinde Ücretler Artıyor

Araç plakasının tek parçası kaybolur ya da çalınırsa aynı plakadan bir adet daha bastırılabiliyor. Ancak her iki plaka da kayıp veya çalıntıysa araç için tamamen yeni bir plaka veriliyor. Bu durumda plaka, araç sahibinin ikamet ettiği ilin kodu ve yeni harf–numara grubuyla düzenleniyor. Örneğin 34 AXX 000 plakanın çalınması halinde, sahibinin ikameti İstanbul’daysa yine 34 kodlu ancak farklı seri numaralı yeni bir plaka basılarak teslim ediliyor.