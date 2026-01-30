onedio
Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiren Haber: 2 Şubat İtibariyle Plaka Değişimlerinde Ücretler Artıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.01.2026 - 00:21

İkinci el araç satın alarak plakasını yenilemek isteyenler ile kayıp veya yıpranmış plakasını değiştirecek sürücüleri ilgilendiren yeni bir düzenleme açıklandı. Buna göre, 2 Şubat 2026’dan itibaren tescil plakası ücreti kamu bankaları üzerinden ödenecek. Uygulanacak bedel de netlik kazandı.

2 Şubat'ta yeni tarife başlıyor.

Plaka değişikliği işlemlerinde ücretler artık nakit ya da kredi kartıyla değil, kamu bankaları aracılığıyla yatırılacak. Tescil plakası bedelinin bankalar üzerinden ödenmesini öngören uygulama 2 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, ödemelerin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden yapılacağını duyurdu.

Plaka basım ücreti 2026 yılında 850 lira olarak belirlendi.

Noter belgesini kaybetmeyin.

Ödeme sırasında, noterden verilen plaka basım belgesinde yer alan referans numarası kullanılacak. Belgenin kaybolmaması ve ücret yatırıldıktan sonra plaka basım atölyesine teslim edilmesi önem taşıyor.

Hangi durumda plaka değiştirilir?

İkinci el araç alımında, aracın plakası başka bir ile kayıtlı ve alıcının ikameti farklı bir şehirdeyse yeni plaka çıkarılabiliyor. Ancak alıcı ile aracın plaka ili aynıysa plaka değişikliği yapılamıyor. Örneğin, 59 Tekirdağ plakalı bir aracı ikameti İstanbul’da olan biri satın aldığında plaka 34’e çevriliyor; aracı Tekirdağ’da ikamet eden biri alırsa plaka değiştirilemiyor.

Kayıp ve çalıntı durumunda da değişim yapılabiliyor.

Araç plakasının tek parçası kaybolur ya da çalınırsa aynı plakadan bir adet daha bastırılabiliyor. Ancak her iki plaka da kayıp veya çalıntıysa araç için tamamen yeni bir plaka veriliyor. Bu durumda plaka, araç sahibinin ikamet ettiği ilin kodu ve yeni harf–numara grubuyla düzenleniyor. Örneğin 34 AXX 000 plakanın çalınması halinde, sahibinin ikameti İstanbul’daysa yine 34 kodlu ancak farklı seri numaralı yeni bir plaka basılarak teslim ediliyor.

Sistem suistimal edilebiliyor.

Aynı ilde ikamet edip plakasını değiştirmek isteyenler, iki plakanın çalındığını bildirerek harf-sayı grubunu değiştiriyor. İki plaka çalınınca yeni plaka veriliyor ve ruhsat da yenileniyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Spor Gündem Editörü
