Tüm Araç Sahiplerini İlgilendiren Haber: 2 Şubat İtibariyle Plaka Değişimlerinde Ücretler Artıyor
İkinci el araç satın alarak plakasını yenilemek isteyenler ile kayıp veya yıpranmış plakasını değiştirecek sürücüleri ilgilendiren yeni bir düzenleme açıklandı. Buna göre, 2 Şubat 2026’dan itibaren tescil plakası ücreti kamu bankaları üzerinden ödenecek. Uygulanacak bedel de netlik kazandı.
2 Şubat'ta yeni tarife başlıyor.
Noter belgesini kaybetmeyin.
Hangi durumda plaka değiştirilir?
Kayıp ve çalıntı durumunda da değişim yapılabiliyor.
Sistem suistimal edilebiliyor.
