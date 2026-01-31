Avustralya'da Bir Kasaba Haraptar Köyü Gibi Halkıyla Satışa Çıkarıldı
Avustralya’nın Victoria eyaletinde, Melbourne’a yaklaşık üç saat mesafedeki Licola kasabası satışa sunuldu. Sadece beş kişinin yaşadığı, tek bir ana cadde boyunca dizilmiş birkaç yapıdan oluşan kasaba; genel mağazası, karavan parkı ve benzin istasyonuyla birlikte 6 ila 10 milyon Avustralya doları arasında bir fiyatla alıcı arıyor. Ancak Licola’da yaşayan az sayıdaki sakin ile çevredeki yerleşimlerde bulunanlar bu satışa itiraz ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamplara ev sahipliği yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kasabanın tek daimi sakini de gönderiliyor.
Satış kararı sonrası tepkiler var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın