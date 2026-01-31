onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Avustralya'da Bir Kasaba Haraptar Köyü Gibi Halkıyla Satışa Çıkarıldı

Avustralya'da Bir Kasaba Haraptar Köyü Gibi Halkıyla Satışa Çıkarıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 17:57

Avustralya’nın Victoria eyaletinde, Melbourne’a yaklaşık üç saat mesafedeki Licola kasabası satışa sunuldu. Sadece beş kişinin yaşadığı, tek bir ana cadde boyunca dizilmiş birkaç yapıdan oluşan kasaba; genel mağazası, karavan parkı ve benzin istasyonuyla birlikte 6 ila 10 milyon Avustralya doları arasında bir fiyatla alıcı arıyor. Ancak Licola’da yaşayan az sayıdaki sakin ile çevredeki yerleşimlerde bulunanlar bu satışa itiraz ediyor.

Kaynak - BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kamplara ev sahipliği yapıyor.

Kamplara ev sahipliği yapıyor.

Victoria ormanlarının içinde bulunan Licola, uzun süredir Lions Club bünyesindeki bir topluluk kulübünün mülkiyetinde yer alıyor. Alpine National Park’a uzanan güzergâh üzerinde bulunması sayesinde yolcular için kritik bir durak olan kasaba, aynı zamanda yaklaşık yarım asırdır dezavantajlı çocuklar ile özel gereksinimli gruplara yönelik kamplara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Kasabanın tek daimi sakini de gönderiliyor.

Kasabanın tek daimi sakini de gönderiliyor.

Kasabanın tek daimi sakini olan Leanne O’Donnell, 2022 yılından bu yana Licola Genel Mağazası’nı işletiyor. O’Donnell ve ailesi, kasabada tam zamanlı yaşayan tek hane konumunda. BBC’ye konuşan O’Donnell, Licola’yı “insanlar için evden uzakta bir ev” olarak tanımladığını dile getirirken, satış kararıyla birlikte tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

O’Donnell, kasabanın satışa çıkarılacağını ilk kez Ocak 2025’te öğrendiğini aktarıyor. Lions Village Licola yönetiminin kendisine, son beş-altı yıldır zarar ettiklerini ve kasabayı işletmeyi sürdüremeyeceklerini bildirdiğini belirtiyor. Bağış kampanyaları ve yerel destekle çözüm bulunabileceğini savunsa da yönetimin bu yönde bir geri adım atmadığını ifade eden O’Donnell’a, yenilenmeyen kira sözleşmesi nedeniyle 31 Ocak’a kadar kasabayı boşaltması gerektiği tebliğ edildi.

Satış kararı sonrası tepkiler var.

Satış kararı sonrası tepkiler var.

Kasabanın satışa çıkarılması çevrede ve sosyal medyada büyük tepki topladı. Licola’nın ticari bir projeye dönüşmesi ve yıllardır süren kampların sona ermesi endişe yaratırken, “Leanne kalsın” çağrısıyla başlatılan imza kampanyası 8 bini aşkın destek aldı.

Bu bölgeye geçici olarak gelen ve yaşayan kişilerin de dezavantaj yaşayacağı belirtiliyor. 

Artan tepkiler sonrası yönetim, güvenlik sorunları yaşadıklarını belirterek satış kararını artan maliyetler ve düşen katılımlarla gerekçelendirdi. Satış gelirinin dezavantajlı çocuklara yönelik yeni bir vakfa aktarılacağı açıklansa da, Licola’nın geleceği ve kampların devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın