Avustralya'da Bir Kasaba Haraptar Köyü Gibi Halkıyla Satışa Çıkarıldı

Kasabanın tek daimi sakini olan Leanne O’Donnell, 2022 yılından bu yana Licola Genel Mağazası’nı işletiyor. O’Donnell ve ailesi, kasabada tam zamanlı yaşayan tek hane konumunda. BBC’ye konuşan O’Donnell, Licola’yı “insanlar için evden uzakta bir ev” olarak tanımladığını dile getirirken, satış kararıyla birlikte tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

O’Donnell, kasabanın satışa çıkarılacağını ilk kez Ocak 2025’te öğrendiğini aktarıyor. Lions Village Licola yönetiminin kendisine, son beş-altı yıldır zarar ettiklerini ve kasabayı işletmeyi sürdüremeyeceklerini bildirdiğini belirtiyor. Bağış kampanyaları ve yerel destekle çözüm bulunabileceğini savunsa da yönetimin bu yönde bir geri adım atmadığını ifade eden O’Donnell’a, yenilenmeyen kira sözleşmesi nedeniyle 31 Ocak’a kadar kasabayı boşaltması gerektiği tebliğ edildi.