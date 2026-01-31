Tatil Sitesinin Yapay Zekaya Yazdırdığı Öneri Listesi Tatilcileri Kandırdı
Avustralyalı bir tur şirketinin web sitesinde yer alan öneri, çok sayıda turisti yanlış yönlendirdi. Şirketin 'Avustralya’nın en iyi kaplıcaları' listesinde dördüncü sıraya aldığı 'Weldborough Kaplıcaları'nın aslında var olmadığı ortaya çıktı. Bölgeyi ziyaret edenler ise yalnızca ıssız bir kasaba ile karşılaştı.
Hayali kaplıca bölgesinin fotoğrafları bile vardı.
İnsanlar akın akın bölgeye gittiler.
Acente durumdan dolayı özür diledi.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
