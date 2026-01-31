Tatil Sitesinin Yapay Zekaya Yazdırdığı Öneri Listesi Tatilcileri Kandırdı

Listede yer alan içerik yayımlandıktan sonra, yüzlerce turist sözde kaplıcaları görmek için Weldborough’ya akın etti. Bölgede bir otel işleten Kristy Probert, önce birkaç telefon aldığını, ardından durumun kontrolden çıktığını söyledi.

Probert, 'Başlangıçta sadece birkaç kişi aradı. Sonra insanlar akın akın gelmeye başladı. Bölgemiz oldukça ıssızdır, bu kadar ziyaretçi alışık olduğumuz bir şey değil' dedi.

Durumdan şüphelenen Probert, kendi araştırmasını yaptıktan sonra seyahat şirketiyle iletişime geçti ve 21 Ocak’ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Ne yazık ki Weldborough Kaplıcaları diye bir yer olmadığını doğrulayabilirim' ifadelerini kullandı.