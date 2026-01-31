onedio
article/comments
article/share
Tatil Sitesinin Yapay Zekaya Yazdırdığı Öneri Listesi Tatilcileri Kandırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 21:48

Avustralyalı bir tur şirketinin web sitesinde yer alan öneri, çok sayıda turisti yanlış yönlendirdi. Şirketin 'Avustralya’nın en iyi kaplıcaları' listesinde dördüncü sıraya aldığı 'Weldborough Kaplıcaları'nın aslında var olmadığı ortaya çıktı. Bölgeyi ziyaret edenler ise yalnızca ıssız bir kasaba ile karşılaştı.

Hayali kaplıca bölgesinin fotoğrafları bile vardı.

Bir seyahat şirketi, Tazmanya’daki Weldborough Kaplıcaları’nı “sakin bir sığınak” olarak tanıtarak, sağlıklı kamplar ve bakir kaplıca deneyimi arayanlara eşsiz bir fırsat sunduğunu duyurdu.

Tanıtımda kullanılan görseller de bölgeyi çekici gösteriyordu; ancak kısa süre sonra bu görsellerin yapay zeka tarafından üretildiği ortaya çıktı.

İnsanlar akın akın bölgeye gittiler.

Listede yer alan içerik yayımlandıktan sonra, yüzlerce turist sözde kaplıcaları görmek için Weldborough’ya akın etti. Bölgede bir otel işleten Kristy Probert, önce birkaç telefon aldığını, ardından durumun kontrolden çıktığını söyledi.

Probert, 'Başlangıçta sadece birkaç kişi aradı. Sonra insanlar akın akın gelmeye başladı. Bölgemiz oldukça ıssızdır, bu kadar ziyaretçi alışık olduğumuz bir şey değil' dedi.

Durumdan şüphelenen Probert, kendi araştırmasını yaptıktan sonra seyahat şirketiyle iletişime geçti ve 21 Ocak’ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Ne yazık ki Weldborough Kaplıcaları diye bir yer olmadığını doğrulayabilirim' ifadelerini kullandı.

Acente durumdan dolayı özür diledi.

Olayla ilgili açıklama yapan yetkili Scott Hennessy, hatayı kabul etti. Normalde tüm içerikleri yayına almadan önce kontrol ettiğini belirten Hennessy, söz konusu yazı yayımlandığında yurt dışında olduğunu söyledi.

Hennessy, içerik üretiminin bir kısmını dış kaynaklardan temin ettiklerini ve bunun bazen ciddi hatalara yol açabildiğini ifade etti.

Skandalın ardından şirket, yapay zekâ tarafından üretilen tüm içerikleri internet sitesinden kaldırdı. Hennessy, 'Biz bir dolandırıcı değiliz. Bu talihsiz bir hata' diyerek özür diledi.

Olay, yapay zekâ destekli içeriklerin turizm sektöründe denetimsiz kullanımının yaratabileceği riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

