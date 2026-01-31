Ali Koç, Fenerbahçe'ye 83 Milyon Dolar Hibe Etti

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin verileri Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında paylaştı.

Vodina, denetimin 1 Haziran 2025 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasını kapsadığını belirterek borç ve bilanço kalemlerini şu şekilde açıkladı: Kısa vadeli borç 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli borç 9 milyar 237 milyon lira, toplam borç ise 27 milyar 635 milyon lira olarak kaydedildi. Kulübün toplam varlığının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, söz konusu dönemde fiili giderin 1 milyar 962 milyon lira, fiili gelirin ise 1 milyar 530 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.