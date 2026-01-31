onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Ali Koç, Fenerbahçe'ye 83 Milyon Dolar Hibe Etti

Ali Koç, Fenerbahçe'ye 83 Milyon Dolar Hibe Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.01.2026 - 19:58

Fenerbahçe Kulübü’nün son Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda kürsüye çıkan Başkan Vekili Murat Salar, eski başkan Ali Koç’un dikkat çeken kararını kamuoyuyla paylaştı.

Salar’ın açıklamasına göre Ali Koç, Fenerbahçe’den olan 3 milyar 600 milyon liralık (yaklaşık 83 milyon dolar) alacağını kulübe hibe etme kararı aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ali Koç ayakta alkışlandı.

Ali Koç ayakta alkışlandı.

Salar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Başkanımız Sayın Ali Koç, ailesi ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki belgeyi kulüp adına sunmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Camiamız adına kendisine teşekkür ediyoruz.' Bu sözlerin ardından divan üyeleri Ali Koç’u ayakta alkışladı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı.

Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı.

Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin verileri Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında paylaştı.

Vodina, denetimin 1 Haziran 2025 ile 30 Kasım 2025 tarihleri arasını kapsadığını belirterek borç ve bilanço kalemlerini şu şekilde açıkladı: Kısa vadeli borç 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli borç 9 milyar 237 milyon lira, toplam borç ise 27 milyar 635 milyon lira olarak kaydedildi. Kulübün toplam varlığının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, söz konusu dönemde fiili giderin 1 milyar 962 milyon lira, fiili gelirin ise 1 milyar 530 milyon lira seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın