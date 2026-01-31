Ali Koç, Fenerbahçe'ye 83 Milyon Dolar Hibe Etti
Fenerbahçe Kulübü’nün son Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda kürsüye çıkan Başkan Vekili Murat Salar, eski başkan Ali Koç’un dikkat çeken kararını kamuoyuyla paylaştı.
Salar’ın açıklamasına göre Ali Koç, Fenerbahçe’den olan 3 milyar 600 milyon liralık (yaklaşık 83 milyon dolar) alacağını kulübe hibe etme kararı aldı.
Ali Koç ayakta alkışlandı.
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı.
