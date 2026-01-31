Acun Ilıcalı Hull City İçin Manchester United'dan Transfer Yaptı
Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City, kış transfer döneminde takıma takviyeler yapmaya başladı.
Ligde 4.sırada yer alan Hull City, Acun Ilıcalı'nın gelişiyle toparlanarak hedefini tekrar Premier Lig olarak belirlemişti.
Manchester United'ın kapısını çalan Acun Ilıcalı, gen. yıldız adayı Toby Collyer'i kadrosuna katarak Play Off'taki iddiasını sürdürdü.
Acun Ilıcalı liderliğinde Hull City transfer sezonuna da kayda değer bir takviye ile giriş yaptı.
Yeni transferin ilk sözleri Premier Lig oldu.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
