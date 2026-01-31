Acun Ilıcalı Hull City İçin Manchester United'dan Transfer Yaptı

Hull City, Manchester United’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer’ı transfer ettiğini duyurdu. Sezonun ilk bölümünde West Bromwich Albion’a kiralanan ancak sakatlığı nedeniyle kulübüne dönen Collyer, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City forması giyecek.