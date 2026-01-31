onedio
Acun Ilıcalı Hull City İçin Manchester United'dan Transfer Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
31.01.2026 - 19:18

Championship'te Premier Lig'e yükselme mücadelesi veren Hull City, kış transfer döneminde takıma takviyeler yapmaya başladı. 

Ligde 4.sırada yer alan Hull City, Acun Ilıcalı'nın gelişiyle toparlanarak hedefini tekrar Premier Lig olarak belirlemişti. 

Manchester United'ın kapısını çalan Acun Ilıcalı, gen. yıldız adayı Toby Collyer'i kadrosuna katarak Play Off'taki iddiasını sürdürdü.

Acun Ilıcalı liderliğinde Hull City transfer sezonuna da kayda değer bir takviye ile giriş yaptı.

Hull City, Manchester United’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer’ı transfer ettiğini duyurdu. Sezonun ilk bölümünde West Bromwich Albion’a kiralanan ancak sakatlığı nedeniyle kulübüne dönen Collyer, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City forması giyecek.

Yeni transferin ilk sözleri Premier Lig oldu.

İmza sonrası kulüp web sitesine açıklamalar yapan Collyer, 'Buraya katılmaktan dolayı çok mutlu ve hazırım. Premier Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullandı.

