onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray Kaptanı İlkin Aydın ile Sözleşme Yeniledi

Galatasaray Kaptanı İlkin Aydın ile Sözleşme Yeniledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.01.2026 - 21:45

Milli takımın başarılı isimlerinden İlkin Aydın bu sezon Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelmişti. Kalıp kalmayacağı merak konusu olan İlkin için bugün yeni bir gelişme yaşandı. 

Galatasaray Daikin, takım kaptanı İlkin Aydın ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İlkin Aydın Galatasaray ile yeni sözleşmeye imza attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Anlaşma resmi hesaplardan da duyuruldu.

Anlaşma resmi hesaplardan da duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

'Galatasaray Daikin Voleybol Takımımızın Kaptanı İlkin Aydın, kulübümüzle iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2017 yılından bu yana Galatasarayımızın ve Türk voleybolunun önemli bir oyuncusu olan İlkin Aydın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in katılımıyla yeni mukavelesini imzaladı.'

"İlkin bizim gururumuz"

"İlkin bizim gururumuz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 'İlkin, bizim gururumuz; Galatasaray'ın gururu, millî oyuncumuzdur. Galatasaray'a çok uzun zamandır hizmet veriyor. Ben özellikle bugüne kadar kulübümüz adına verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bizden yetişen önemli bir oyuncu; Türkiye için önemli, voleybol için önemli bir oyuncu. Bundan sonra da Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum.' dedi.

İlkin sözleşme sürecindeki iddiaları da açıklamalarıyla yanıtladı.

İlkin sözleşme sürecindeki iddiaları da açıklamalarıyla yanıtladı.

İlkin Aydın, 'Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün, ben de cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. İlk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ederim.' sözlerini sarf etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın