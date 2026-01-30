Galatasaray Kaptanı İlkin Aydın ile Sözleşme Yeniledi

İlkin Aydın, 'Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün, ben de cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. İlk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için hepsine çok teşekkür ederim.' sözlerini sarf etti.