Galatasaray Kaptanı İlkin Aydın ile Sözleşme Yeniledi
Milli takımın başarılı isimlerinden İlkin Aydın bu sezon Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelmişti. Kalıp kalmayacağı merak konusu olan İlkin için bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Daikin, takım kaptanı İlkin Aydın ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde mutlu sona ulaştı. İlkin Aydın Galatasaray ile yeni sözleşmeye imza attı.
Anlaşma resmi hesaplardan da duyuruldu.
"İlkin bizim gururumuz"
İlkin sözleşme sürecindeki iddiaları da açıklamalarıyla yanıtladı.
