Bilime Göre Hayatın En Yorucu Olduğu Yaş Aralığı Belli Oldu!

Enerji düşüşünün en görünmez nedenlerinden biri uyku düzenindeki değişim. National Institute on Aging verilerine göre yaş ilerledikçe uyku daha hafif ve daha kısa hale geliyor, gece uyanmaları sıklaşıyor. Derin uyku süresi azaldıkça vücudun gece onarım süreci kısalıyor.

JAMA’da yayımlanan araştırmalar, genç yetişkinlikten orta yaşa geçişte derin yavaş dalga uykusunda belirgin düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Derin uyku, bedenin bakım ve yenilenme zamanı olarak kabul ediliyor. Süre kısaldıkça gün içindeki yorgunluk, sabırsızlık ve ruh hali dalgalanmaları artabiliyor.

Kadınlar açısından tablo daha karmaşık ilerleyebiliyor. Hormon dalgalanmaları uyku kalitesini ve vücut ısısı dengesini etkileyebiliyor. Bunun üzerine bakım sorumlulukları, planlama yükü ve zihinsel stres eklendiğinde beyin neredeyse hiç dinlenemiyor.