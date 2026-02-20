Bilime Göre Hayatın En Yorucu Olduğu Yaş Aralığı Belli Oldu!
Aynı tempo, aynı iş, aynı sorumluluklar... Ama enerji seviyesi eskisi gibi değil. Gece geç yatılan tek akşam bile iki gün süren bitkinliğe dönüşebiliyor. Eskiden kolay toparlanan vücut artık daha uzun dinlenme istiyor. Uykusuz geçen gece ertesi günün ritmini tamamen bozabiliyor. 40’lı yaşlara gelindiğinde hissedilen yorgunluk çoğu kişi için tanıdık hale geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40’lı yaşlarda yorgunluk hissinin artmasının nedeni yalnızca yaş değil
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyku kalitesi değiştikçe enerji ve ruh hali de etkileniyor
Orta yaş yorgunluğu kaçınılmaz değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın