Psikolojiye Göre Neden Uykumuzda Konuşuruz?

Uykuda konuşma, parasomni adı verilen uyku sırasında ortaya çıkan davranışlar grubuna girer. Beynin bazı bölgeleri dinlenme moduna geçerken konuşma ve ses üretiminden sorumlu alanlar kısmen aktif kalabilir. Bu nedenle fısıltı, anlamsız mırıldanmalar ya da anlaşılır cümleler duyulabilir. Kişi çoğunlukla sabah hiçbir şey hatırlamaz.

Uyku döngüsü yaklaşık 90 dakikalık evrelerden oluşur ve gece boyunca birkaç kez tekrar eder. Derin uyku evrelerinde konuşmalar daha çok anlaşılmaz sesler şeklinde duyulurken, gece ilerledikçe uyku hafiflediğinde daha net kelimeler ortaya çıkabilir. Bu durum rüyalarla ilişkili olabilse de her zaman rüya içeriğini yansıtmaz.