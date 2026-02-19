onedio
article/comments
article/share
Psikolojiye Göre Neden Uykumuzda Konuşuruz?

Gökçe Cici
19.02.2026 - 15:26

Gece aniden söylenen anlaşılmaz kelimeler ya da yarım kalan cümlelerle uyanmak çoğu kişinin deneyimlediği bir durum. Uykuda konuşma, kimi zaman eğlenceli kimi zaman da merak uyandıran bir davranış olarak görülüyor. Bilimsel adı 'somniloki' olan bu durum, uyku sırasında istemsiz şekilde ses çıkarma veya konuşma şeklinde ortaya çıkıyor.

Uykuda konuşma aslında uyku ile uyanıklık arasındaki sınırın bulanıklaşmasıdır.

Uykuda konuşma, parasomni adı verilen uyku sırasında ortaya çıkan davranışlar grubuna girer. Beynin bazı bölgeleri dinlenme moduna geçerken konuşma ve ses üretiminden sorumlu alanlar kısmen aktif kalabilir. Bu nedenle fısıltı, anlamsız mırıldanmalar ya da anlaşılır cümleler duyulabilir. Kişi çoğunlukla sabah hiçbir şey hatırlamaz.

Uyku döngüsü yaklaşık 90 dakikalık evrelerden oluşur ve gece boyunca birkaç kez tekrar eder. Derin uyku evrelerinde konuşmalar daha çok anlaşılmaz sesler şeklinde duyulurken, gece ilerledikçe uyku hafiflediğinde daha net kelimeler ortaya çıkabilir. Bu durum rüyalarla ilişkili olabilse de her zaman rüya içeriğini yansıtmaz.

Uyku düzenini bozan faktörler konuşma ihtimalini artırabilir.

Uyku bölünmeleri ve düzensiz saatler, beynin uyku evreleri arasında geçişini zorlaştırabiliyor. Jet lag, uykusuzluk, uyku apnesi, alkol kullanımı ya da ateş gibi durumlar uyku kalitesini etkileyerek gece konuşmalarını tetikleyebiliyor. Beyin tam anlamıyla dinlenemediğinde istemsiz tepkiler ortaya çıkabiliyor.

Psikolojik yük de burada devreye giriyor. Yoğun stres, kaygı, zihinsel yorgunluk ve bastırılan duygular sinir sistemini sürekli tetikte tutabiliyor. Gün içinde ifade edilemeyen düşünceler gece zihinsel aktivitenin sürmesine neden olabiliyor. Bazı uzmanlara göre uykuda konuşma, zihnin gün içinde yaşananları işlemesi sırasında ortaya çıkan bir yan etki.

Çoğu zaman zararsız ancak bazı durumlarda uzman görüşü gerekebilir.

Uykuda konuşma genellikle sağlık açısından risk oluşturmaz ve kısa süreli epizotlar halinde görülebilir. Çocuklarda daha sık rastlanması ve aile içinde benzer öykülerin bulunması genetik yatkınlığı düşündürüyor. Konuşmalar çoğunlukla rastgele kelimelerden oluşuyor ve bilinçli düşünceleri yansıtmıyor.

Ancak yetişkinlikte aniden başlaması, yoğun korku, bağırma ya da şiddetli hareketlerle birlikte görülmesi durumunda altta yatan bir uyku bozukluğu söz konusu olabilir. Uyurgezerlik, gece terörü ya da REM davranış bozukluğu ile birlikte ortaya çıkması halinde bir uzmana başvurmak faydalı olabilir. Düzenli uyku saatleri oluşturmak, stres seviyesini azaltmak ve uyku hijyenine dikkat etmek epizotların azalmasına yardımcı olabilir.

