Psikolojiye Göre Neden Uykumuzda Konuşuruz?
Gece aniden söylenen anlaşılmaz kelimeler ya da yarım kalan cümlelerle uyanmak çoğu kişinin deneyimlediği bir durum. Uykuda konuşma, kimi zaman eğlenceli kimi zaman da merak uyandıran bir davranış olarak görülüyor. Bilimsel adı 'somniloki' olan bu durum, uyku sırasında istemsiz şekilde ses çıkarma veya konuşma şeklinde ortaya çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uykuda konuşma aslında uyku ile uyanıklık arasındaki sınırın bulanıklaşmasıdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyku düzenini bozan faktörler konuşma ihtimalini artırabilir.
Çoğu zaman zararsız ancak bazı durumlarda uzman görüşü gerekebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın