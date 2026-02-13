onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uyku Kaçırır! Yatak Odasında Asla Kullanılmaması Gereken 3 Renk Açıklandı

Uyku Kaçırır! Yatak Odasında Asla Kullanılmaması Gereken 3 Renk Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 13:30

Yatak odası dekore ederken çoğu kişi en sevdiği rengi duvarlara taşımak istiyor. Ancak uzmanlara göre her renk dinlenmeye hizmet etmiyor. Özellikle yüksek enerjili tonlar zihni sürekli uyarıyor. Sonuç olarak uykuya dalmak zorlaşıyor, sabah yorgun uyanılıyor. İç mimar Phoenix Grey, tam da bu noktada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırmızı duvarlar düşündüğünüz kadar romantik değil.

Kırmızı duvarlar düşündüğünüz kadar romantik değil.

TikTok’ta @mrphoenixgrey kullanıcı adıyla içerik üreten iç mimar Phoenix Grey’e göre kırmızı, yüksek enerjili renkler arasında yer alıyor. Ortama yoğun hareket ve canlılık katıyor. Ancak yatak odasında aranan his genellikle sakinlik ve dinginlik oluyor.

Uzman isim, kırmızının zihni aktif tuttuğunu ve iltihaplı duyguları tetikleyebileceğini söylüyor. Böyle ortamda rahatlamak, gevşemek ve uykuya geçmek zorlaşıyor. Sabah enerjik uyanmak isteyenler için uygun görünse de gece saatlerinde tam ters etki yaratabiliyor.

Açık yeşil tonları sandığınız kadar huzurlu durmuyor.

Açık yeşil tonları sandığınız kadar huzurlu durmuyor.

Yeşil çoğu kişi için doğayı ve ferahlığı çağrıştırıyor. Fakat özellikle açık ve deniz köpüğü tonları tüm odayı kapladığında beklenen etkiyi vermiyor. Phoenix Grey, geniş yüzeylerde açık yeşilin çoğu zaman estetik açıdan hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor.

Trend olan tonlar dahi yatak odasında istenen sıcak atmosferi sağlamayabiliyor. Uzman isim, yeşil tercih edilecekse daha koyu ve derin tonlara yönelmenin daha konforlu ortam yaratacağını ifade ediyor. Böylece alan daha samimi ve sarıp sarmalayan his bırakıyor.

Sarı, sabahlar için harika ama geceler için fazla enerjik.

Sarı, sabahlar için harika ama geceler için fazla enerjik.

Sarı çoğu dekorasyon stilinde neşeli ve dikkat çekici görünüm sunuyor. Güne başlarken motive eden etkisiyle biliniyor. Ancak söz konusu yatak odası olduğunda tablo değişiyor.

Phoenix Grey, sarının da yüksek enerji taşıyan renkler arasında bulunduğunu vurguluyor. Gece saatlerinde zihni sakinleştirmek yerine uyarabiliyor. Uyku öncesi rahatlama sürecini sekteye uğratabiliyor. Kısacası dinlenme alanı için en son tercih edilmesi gereken tonlardan sayılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın