Uyku Kaçırır! Yatak Odasında Asla Kullanılmaması Gereken 3 Renk Açıklandı

Yeşil çoğu kişi için doğayı ve ferahlığı çağrıştırıyor. Fakat özellikle açık ve deniz köpüğü tonları tüm odayı kapladığında beklenen etkiyi vermiyor. Phoenix Grey, geniş yüzeylerde açık yeşilin çoğu zaman estetik açıdan hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor.

Trend olan tonlar dahi yatak odasında istenen sıcak atmosferi sağlamayabiliyor. Uzman isim, yeşil tercih edilecekse daha koyu ve derin tonlara yönelmenin daha konforlu ortam yaratacağını ifade ediyor. Böylece alan daha samimi ve sarıp sarmalayan his bırakıyor.