Uyku Kaçırır! Yatak Odasında Asla Kullanılmaması Gereken 3 Renk Açıklandı
Yatak odası dekore ederken çoğu kişi en sevdiği rengi duvarlara taşımak istiyor. Ancak uzmanlara göre her renk dinlenmeye hizmet etmiyor. Özellikle yüksek enerjili tonlar zihni sürekli uyarıyor. Sonuç olarak uykuya dalmak zorlaşıyor, sabah yorgun uyanılıyor. İç mimar Phoenix Grey, tam da bu noktada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı duvarlar düşündüğünüz kadar romantik değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açık yeşil tonları sandığınız kadar huzurlu durmuyor.
Sarı, sabahlar için harika ama geceler için fazla enerjik.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın