Dünyanın En Dik Yolcu Treni: 52 Derecelik İnişiyle Yürek Hoplatıyor

12.02.2026 - 15:28

Yolcu trenleri genelde konfor ve manzara ile anılır. Ancak Avustralya’daki Scenic Railway, cesaret isteyen deneyim sunuyor. 52 derecelik açıyla aşağı süzülen hat, Guinness Dünya Rekorları listesinde yer alıyor. Mavi Dağlar’daki yağmur ormanlarının içinden geçen rota adrenalinle manzarayı aynı anda yaşatıyor. Kömür taşımak amacıyla kurulan sistem, zamanla turizmin gözdesi haline geldi.

52 derecelik eğimle Guinness rekoru taşıyor

Scenic Railway, Guinness tarafından dünyanın en dik yolcu treni olarak kayıtlara geçti. Hat, Blue Mountains bölgesinde yer alan Scenic World alanında faaliyet gösteriyor. Tren saatte yaklaşık dört metre hızla ilerliyor ve Jamison Vadisi’ne doğru 52 derecelik açıyla iniyor. Tünellerden geçerek yağmur ormanlarının içine ulaşıyor.

Yolcular koltuk açılarını 20 dereceye kadar ayarlayabiliyor. Daha heyecanlı deneyim isteyenler için 64 dereceye kadar eğim sunuyor. Daha sakin alternatifler de mevcut. Cam tavanlı vagonlar sayesinde vadinin ve orman örtüsünün panoramik görüntüsü izlenebiliyor.

Madenden turizme uzanan hikaye

Hat ilk olarak 1878 yılında Katoomba maden tramvayı olarak inşa edildi. Amaç dağ zirvesindeki kömür ve şeyli aşağı taşımaktı. 1945 yılında Harry Hammon tarafından turistik deneyime dönüştürüldü. Günümüzde işletme hâlâ Hammon ailesinin kontrolünde.

Açıldığı günden yana 25 milyondan fazla yolcu taşıdığı tahmin ediliyor. 2013 yılında kapsamlı yenileme yapıldı ve cam tavanlı vagonlar hizmete alındı. Böylece yolcular yalnızca iniş heyecanını değil, Mavi Dağlar’ın doğal dokusunu da daha net gözlemleyebiliyor.

Ziyaretçi yorumları ikiye bölünüyor

Tren aynı anda 84 yolcu taşıyabiliyor ve yaklaşık her 10 dakikada hareket ediyor. Orman yürüyüş parkurları deneyimi tamamlıyor.

TripAdvisor’da yapılan yorumlarda deneyim 'heyecan verici ve mutlaka denenmeli' şeklinde tanımlanıyor. Sydney’den trenle ulaşıp Echo Point üzerinden Scenic World’e gelen ziyaretçiler manzarayı 'nefes kesici' olarak aktarıyor. Öte yandan kalabalık saatlerde görüş alanının kısıtlandığını belirtenler de mevcut. Yine de çoğunluk, yağmur ormanı ve dağ silüetinin deneyimi değerli kıldığını ifade ediyor.

