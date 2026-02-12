Dünyanın En Dik Yolcu Treni: 52 Derecelik İnişiyle Yürek Hoplatıyor

Scenic Railway, Guinness tarafından dünyanın en dik yolcu treni olarak kayıtlara geçti. Hat, Blue Mountains bölgesinde yer alan Scenic World alanında faaliyet gösteriyor. Tren saatte yaklaşık dört metre hızla ilerliyor ve Jamison Vadisi’ne doğru 52 derecelik açıyla iniyor. Tünellerden geçerek yağmur ormanlarının içine ulaşıyor.

Yolcular koltuk açılarını 20 dereceye kadar ayarlayabiliyor. Daha heyecanlı deneyim isteyenler için 64 dereceye kadar eğim sunuyor. Daha sakin alternatifler de mevcut. Cam tavanlı vagonlar sayesinde vadinin ve orman örtüsünün panoramik görüntüsü izlenebiliyor.