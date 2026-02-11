Görür Görmez Uzaklaşın! Denizlerde Nadir Görülen Kare Dalga Fenomeni

Kare dalga, diğer adıyla çapraz deniz, farklı yönlerden ilerleyen dalga sistemlerinin dik açıyla kesişmesi sonucu ortaya çıkar. Genellikle uzak bölgede oluşan fırtına kaynaklı kabarmalar ile yerel rüzgarın oluşturduğu dalgalar çakışır. Ortaya çıkan manzara, su yüzeyinde kareli desen oluşturur.

Dalga kırınımı ve dalga bükülmesi gibi fiziksel süreçler de oluşumda rol oynar. Kıyıya yaklaşan dalgaların farklı derinliklerde yön değiştirmesi, kayalık ya da mendirek gibi engellerden sekmesi çapraz yapı oluşturabilir. Bazı bölgelerde düzenli ve simetrik şekilde gözlemlenirken, kimi zaman yalnızca birkaç dakika sürer ve kaybolur. Yükseklikleri 3 metreye kadar ulaşabilir.

Fransa’nın batı kıyısındaki Île de Ré Adası, kare dalgaların en net gözlemlendiği yerlerden kabul edilir.