TÜİK Açıkladı! En Az ve En Çok Boşanan Şehirler Belli Oldu

TÜİK Açıkladı! En Az ve En Çok Boşanan Şehirler Belli Oldu

10.02.2026 - 14:36

Türkiye genelinde boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484 olarak kayıtlara geçti. Yetişkin nüfus içinde boşanmış kişilerin oranı yüzde 5,20 seviyesinde görünüyor. Medeni durum dağılımında evli, hiç evlenmemiş, boşanmış ve eşi vefat etmiş kişi sayıları da tabloyu netleştiriyor.

Rakamlar netleşti, tablo da ortaya çıktı

Rakamlar netleşti, tablo da ortaya çıktı

TÜİK’in 2025 sonu verilerine göre Türkiye’de 15 yaş ve üzeri nüfusta 19 milyon 861 bin 472 kişi hiç evlenmemiş, 41 milyon 271 bin 735 kişi evli, 3 milyon 567 bin 484 kişi boşanmış, 3 milyon 860 bin 754 kişi ise eşini yitirmiş durumda. Boşanmış kişi sayısı 3,5 milyonu aşarken yetişkin nüfus içindeki oran yüzde 5,20 olarak hesaplandı.

İller bazında bakıldığında listenin üst tarafında Ege ve Akdeniz hattı dikkat çekiyor.

İşte TÜİK verilerine göre en çok boşanma yaşanan 10 il 👇🏻

İşte TÜİK verilerine göre en çok boşanma yaşanan 10 il 👇🏻

  • İzmir, boşanmış nüfus 315.019, yetişkin nüfusa oran yüzde 8,37

  • Muğla, boşanmış nüfus 77.133, yetişkin nüfusa oran yüzde 8,35

  • Antalya, boşanmış nüfus 172.182, yetişkin nüfusa oran yüzde 7,65

  • Aydın, boşanmış nüfus 68.517, yetişkin nüfusa oran yüzde 7,06

  • Yalova, boşanmış nüfus 17.036, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,69

  • Eskişehir, boşanmış nüfus 51.658, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,64

  • Balıkesir, boşanmış nüfus 70.359, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,46

  • Mersin, boşanmış nüfus 100.005, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,44

  • Tunceli, boşanmış nüfus 4.729, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,43

  • Ankara, boşanmış nüfus 310.558, yetişkin nüfusa oran yüzde 6,40

En az boşanma yaşanan 10 il 👇🏻

En az boşanma yaşanan 10 il 👇🏻

  • Hakkari, Boşanmış nüfus 1.687, yetişkin nüfusa oran yüzde 0,81

  • Şırnak, Boşanmış nüfus 3.906, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,01

  • Muş, Boşanmış nüfus 2.979, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,10

  • Siirt, Boşanmış nüfus 2.695, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,16

  • Bitlis, Boşanmış nüfus 3.082, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,20

  • Van, Boşanmış nüfus 10.243, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,30

  • Ağrı, Boşanmış nüfus 5.009, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,46

  • Batman, Boşanmış nüfus 6.825, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,47

  • Mardin, Boşanmış nüfus 9.946, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,59

  • Bingöl, Boşanmış nüfus 3.749, yetişkin nüfusa oran yüzde 1,74

