Evlerin 60 Liraya Satıldığı İlginç Kasaba! Neredeyse Her Şey Sahte

Gökçe Cici
10.02.2026 - 13:08

İngiltere’de zamanın adeta donup kaldığı yerleşimler hala var. County Durham’da bulunan eski maden köyü Horden, son dönemde sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Ev fiyatlarının çok düşük olması dikkat çekiyor. Sokaklarda terk edilmiş yapılar göze çarpıyor. Bazı evlerin kapı ve pencereleri ise gerçek değil.

Kaynak

Horden’da terk edilmiş evler kadar sahte kapı ve pencereler de dikkat çekiyor

Horden’da terk edilmiş evler kadar sahte kapı ve pencereler de dikkat çekiyor

Yerleşimde dolaşanların ilk fark ettiği detay, kapatılmış kapılar ve pencereler oluyor. Bazı yapılarda pencere gibi görünen alanların aslında plastik panellerden oluştuğu görülüyor. Kapı sandığınız yerlerde ise sadece duvara sabitlenmiş dekoratif yüzeyler yer alıyor.

Bu uygulama, boş kalan evlerin dışarıdan bakıldığında daha düzenli görünmesi amacıyla hayata geçirildi. Yetkililer tarafından “dekoratif kaplama” olarak tanımlanan yöntem, posta dağıtımından günlük yaşama kadar pek çok tuhaf görüntüye yol açtı. Mektupların sahte pencerelerin altına sıkıştırıldığı, ev gibi görünen yapıların aslında tamamen boş olduğu sıkça dile getiriliyor.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde hayatın ne kadar zorlaştığı görülüyor

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde hayatın ne kadar zorlaştığı görülüyor

YouTube içerik üreticisi Ellie Whitby, yaptığı keşif videosunda Horden sokaklarını adım adım gezdi. Kameraya yansıyan görüntülerde neredeyse her dolu eve karşılık iki terk edilmiş yapı yer aldığı görülüyor. Bazı evlerde camların tamamen sökülmüş olması, iç mekanların karanlık ve kullanılamaz durumda kalmasına yol açmış.

Görüntüler sırasında konuşan bir yerel sakin, bölgede yaşamın giderek zorlaştığını açıkça dile getiriyor. Elektrik ve su bağlantısı olmayan evlerde hala yaşamaya çalışan kişiler bulunduğu aktarılıyor. Sahte kapı ve pencerelerin ardında gerçek hayatların sürmesi, izleyenleri rahatsız eden detaylar arasında yer alıyor.

1 sterline (60 TL) satılan evler bile çözüm olmadı

1 sterline (60 TL) satılan evler bile çözüm olmadı

2015 yılında yapılan açıklamalara göre Horden ve çevresinde yüz altmışa yakın konut tamamen boş durumda bulunuyordu. Konutları yöneten kuruluş, yüz otuz evi sterlin bedeliyle yerel yönetime devretmeyi teklif etti. Ancak onarım maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle teklif kabul edilmedi.

Daha sonra bölgeden ev satın alan kişiler ise ciddi sorunlarla karşılaştı. Yenileme çalışmaları sırasında hırsızlık vakaları yaşandığı, yapı malzemelerinin çalındığı ve güvenlik sorunlarının çözülemediği aktarıldı.

