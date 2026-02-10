Evlerin 60 Liraya Satıldığı İlginç Kasaba! Neredeyse Her Şey Sahte
İngiltere’de zamanın adeta donup kaldığı yerleşimler hala var. County Durham’da bulunan eski maden köyü Horden, son dönemde sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Ev fiyatlarının çok düşük olması dikkat çekiyor. Sokaklarda terk edilmiş yapılar göze çarpıyor. Bazı evlerin kapı ve pencereleri ise gerçek değil.
Horden’da terk edilmiş evler kadar sahte kapı ve pencereler de dikkat çekiyor
Sosyal medyada gündem olan görüntülerde hayatın ne kadar zorlaştığı görülüyor
1 sterline (60 TL) satılan evler bile çözüm olmadı
