Evlerin 60 Liraya Satıldığı İlginç Kasaba! Neredeyse Her Şey Sahte

Yerleşimde dolaşanların ilk fark ettiği detay, kapatılmış kapılar ve pencereler oluyor. Bazı yapılarda pencere gibi görünen alanların aslında plastik panellerden oluştuğu görülüyor. Kapı sandığınız yerlerde ise sadece duvara sabitlenmiş dekoratif yüzeyler yer alıyor.

Bu uygulama, boş kalan evlerin dışarıdan bakıldığında daha düzenli görünmesi amacıyla hayata geçirildi. Yetkililer tarafından “dekoratif kaplama” olarak tanımlanan yöntem, posta dağıtımından günlük yaşama kadar pek çok tuhaf görüntüye yol açtı. Mektupların sahte pencerelerin altına sıkıştırıldığı, ev gibi görünen yapıların aslında tamamen boş olduğu sıkça dile getiriliyor.