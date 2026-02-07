Tren Hatları Artık Elektrik Üretecek! Raylara Güneş Panelleri Döşeniyor
Tren rayları bugüne kadar ulaşım altyapısı olarak görülüyordu. Yeni projeyle ray araları enerji üretim sahasına dönüşüyor. İsviçre’de hayata geçirilen pilot uygulama, Avrupa genelinde dikkat çekmiş durumda. Fransa devlet demiryolu ağı sürece yakından dahil oluyor. Enerji üretimiyle ulaşım altyapısının kesiştiği noktada yeni dönem başlıyor.
Raylar artık sadece tren taşımıyor, elektrik de üretiyor
Sistem aktif hatlarda deneniyor, veriler Fransa’ya aktarılıyor
Ray üstü güneş panelleri fikri daha önce Almanya, İtalya, Japonya gibi ülkelerde test edilmişti
