Tren Hatları Artık Elektrik Üretecek! Raylara Güneş Panelleri Döşeniyor

Pilot uygulama Nisan 2025 itibarıyla devreye alındı ve 2028’e kadar devam edecek. Süreç boyunca panel montajı, parlama analizi, ray denetimleri, bakım faaliyetlerine etkiler ve enerji verimliliği ölçülüyor. Panellerin kirlenme sonrası performansı dahi ayrı ayrı izleniyor.

Elde edilen tüm üretim ve teknik veriler SNCF ekipleriyle paylaşılıyor. Amaç, Fransa genelindeki demiryolu ağında benzer sistemlerin uygulanabilirliğini ölçmek. SNCF Réseau altyapı birimi süreci yakından izliyor. Ray güvenliği ve bakım sürekliliği açısından risk oluşup oluşmadığı detaylı şekilde değerlendiriliyor.