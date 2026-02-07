A101'e Gelen Elektrikli Kamyonet X'te Gündem Oldu!

Elektrikli araçlar artık yalnızca otomobillerle sınırlı kalmıyor. Scooterlardan bisikletlere, motosikletlerden ticari araçlara kadar pek çok seçenek günlük yaşamın parçası haline gelmiş durumda. Son olarak A101’de satışa çıkan elektrikli kamyonet, X’te kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar hem fiyatını hem de kullanım alanlarını tartışmaya başladı.