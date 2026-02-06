onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
"Avrupa’nın Hawaii’si" Olarak Anılan Ada! Şubat Ayında 20 Dereceyi Görüyor

"Avrupa’nın Hawaii’si" Olarak Anılan Ada! Şubat Ayında 20 Dereceyi Görüyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 17:42

Avrupa’da kış ortasında yaz havası arayanların karşısına sık sık Madeira çıkıyor. Atlas Okyanusu’nda yer alan ada, şubat ayında bile 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor. Kalabalıktan uzak dönemlerde ziyaret edilebilmesi de ilgiyi artırıyor. Son dönemde sosyal medyada 'Avrupa’nın Hawaii’si' benzetmesiyle anılıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Avrupa’nın Hawaii’si benzetmesi nereden geliyor?

Avrupa’nın Hawaii’si benzetmesi nereden geliyor?

Madeira, Atlas Okyanusu’nda, Portekiz ana karasından yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta konumlanıyor. Subtropikal iklim etkisi sayesinde kış aylarında sert soğuklar yaşanmıyor. Şubat döneminde gündüz sıcaklıkları 18-20 derece seviyelerine kadar çıkabiliyor. Yıl boyunca yeşil kalan doğa, volkanik kökenli dağlar ve okyanusa bakan uçurumlar adaya tropik bölgeleri andıran görünüm kazandırıyor.

Hawaii benzetmesi yalnızca hava şartlarından kaynaklanmıyor. Dağlık yapı, sisli ormanlar, şelaleler ve okyanus manzaralı yürüyüş rotaları adayı klasik Avrupa destinasyonlarından ayırıyor. Özellikle levada adı verilen sulama kanalları boyunca uzanan yürüyüş yolları, doğa severlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Yağışlı dönemlerde canlanan Laurisilva ormanları ise adanın en çarpıcı doğal alanları arasında yer alıyor.

Sakin sezon, doğa aktiviteleri ve kültürel miras bir arada

Sakin sezon, doğa aktiviteleri ve kültürel miras bir arada

Kış ayları Madeira için düşük sezon olarak kabul ediliyor. Yaz dönemine kıyasla daha az ziyaretçi görülüyor. Huzurlu atmosfer arayanlar açısından şubat ve mart ayları öne çıkıyor. Yürüyüş, kanyon geçişleri, doğa parkurları ve kırsal keşifler bu dönemde daha rahat yapılıyor. Ilık deniz suyu sayesinde balina ve yunus gözlem turları da ilgi görüyor.

Ada tarihi 15. yüzyıla uzanıyor. 1418 yılında kaşif João Gonçalves Zarco tarafından keşfedilen bölge, kısa sürede Portekiz kolonisi haline geldi. Zamanla kendine özgü folklor, müzik ve dans kültürü oluştu. Başkent Funchal, renkli pazarları, teleferikleri ve eski şehir dokusuyla ziyaretçilerin merkez noktası olarak biliniyor. Laurisilva ormanları ise UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Ulaşım kolaylığı ve uygun uçuşlar ilgiyi artırıyor

Ulaşım kolaylığı ve uygun uçuşlar ilgiyi artırıyor

Madeira’ya ulaşım, Avrupa’dan kış tatili planlayanlar için cazip hale gelmiş durumda. Özellikle Birleşik Krallık çıkışlı seferlerde uygun fiyatlar öne çıkıyor.

Uygun uçuş fiyatları, ılıman hava ve düşük sezon avantajı birleşince ada 2026 için öne çıkan destinasyonlar arasında gösteriliyor. Kış güneşi arayanlar, kalabalıktan uzak atmosfer isteyenler ve doğa temelli tatil planlayanlar açısından Madeira güçlü alternatif olarak öne çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın