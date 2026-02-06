"Avrupa’nın Hawaii’si" Olarak Anılan Ada! Şubat Ayında 20 Dereceyi Görüyor
Avrupa’da kış ortasında yaz havası arayanların karşısına sık sık Madeira çıkıyor. Atlas Okyanusu’nda yer alan ada, şubat ayında bile 20 dereceye yaklaşan sıcaklıklarıyla dikkat çekiyor. Kalabalıktan uzak dönemlerde ziyaret edilebilmesi de ilgiyi artırıyor. Son dönemde sosyal medyada 'Avrupa’nın Hawaii’si' benzetmesiyle anılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa’nın Hawaii’si benzetmesi nereden geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sakin sezon, doğa aktiviteleri ve kültürel miras bir arada
Ulaşım kolaylığı ve uygun uçuşlar ilgiyi artırıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın