"Avrupa’nın Hawaii’si" Olarak Anılan Ada! Şubat Ayında 20 Dereceyi Görüyor

Kış ayları Madeira için düşük sezon olarak kabul ediliyor. Yaz dönemine kıyasla daha az ziyaretçi görülüyor. Huzurlu atmosfer arayanlar açısından şubat ve mart ayları öne çıkıyor. Yürüyüş, kanyon geçişleri, doğa parkurları ve kırsal keşifler bu dönemde daha rahat yapılıyor. Ilık deniz suyu sayesinde balina ve yunus gözlem turları da ilgi görüyor.

Ada tarihi 15. yüzyıla uzanıyor. 1418 yılında kaşif João Gonçalves Zarco tarafından keşfedilen bölge, kısa sürede Portekiz kolonisi haline geldi. Zamanla kendine özgü folklor, müzik ve dans kültürü oluştu. Başkent Funchal, renkli pazarları, teleferikleri ve eski şehir dokusuyla ziyaretçilerin merkez noktası olarak biliniyor. Laurisilva ormanları ise UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.