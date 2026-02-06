onedio
Masalları Aratmıyor! Arabaların Yasak Olduğu, Az Bilinen Avrupa Adası

Masalları Aratmıyor! Arabaların Yasak Olduğu, Az Bilinen Avrupa Adası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 14:07

Kalabalık tatil rotalarından uzaklaşmak isteyenlerin yolu kuzey İtalya’ya düşüyor. Milano ile Venedik arasında kalan Brescia çevresi, göller bölgesiyle öne çıkıyor. Işıltılı Garda’nın gölgesinde kalan Iseo Gölü, daha sakin atmosfer sunuyor. Gölün ortasında yer alan Monte Isola ise arabasız düzeniyle dikkat çekiyor. Yavaş tempo, yürüyüş ve manzara odaklı tatil arayanlar için adres netleşiyor.

Avrupa'nın en büyük yerleşimli göl adasında arabalar yok

Avrupa’nın en büyük yerleşimli göl adasında arabalar yok

Monte Isola, göl üzerinde kurulu ve sürekli yaşamın sürdüğü en büyük ada olarak biliniyor. Ada genelinde motorlu taşıt trafiği yasak. Günlük yaşam yürüyerek, bisikletle ya da feribotlarla ilerliyor. Balıkçı kasabaları, dar sokaklar ve göle açılan küçük iskeleler, sakinliği destekleyen detaylar arasında yer alıyor.

Kıyı boyunca uzanan patikalar, yerel hayatla temas kurma imkânı sağlıyor. Küçük meydanlarda kafeler, dondurmacılar ve göl manzarasına karşı kurulan masalar dikkat çekiyor. Zaman kavramı burada yavaşlıyor, acele hissi tamamen ortadan kalkıyor.

Zeytin ağaçlarıyla çevrili yürüyüş yolları öne çıkıyor

Zeytin ağaçlarıyla çevrili yürüyüş yolları öne çıkıyor

En bilinen yürüyüş hattı, Peschiera Maraglio ile Sensole arasında uzanıyor. Göl kıyısını takip eden yol, zeytin ağaçlarıyla çevrili manzaralar sunuyor. Karşı kıyıda, özel mülkiyet olarak bilinen San Paolo Adası net şekilde görülüyor.

Yaklaşık iki kilometrelik parkur, yürüyüş temposuna göre yarım saat civarında tamamlanıyor. Yol boyunca mola noktaları, küçük işletmeler ve göle girilebilen alanlar bulunuyor. Dileyenler yürüyüşü kısa sürede tamamlıyor, dileyenler günü tamamına yayıyor.

Yokuş yukarı rota sevenleri zirve manzarası karşılıyor

Yokuş yukarı rota sevenleri zirve manzarası karşılıyor

Daha zorlu rota tercih edenler, Peschiera Maraglio’dan Cure yönüne tırmanıyor. Taş döşeli yollar, geleneksel üretimiyle tanınan köy atmosferine ulaştırıyor. Yol ilerledikçe göl manzarası genişliyor.

Tırmanışın sonunda Madonna della Ceriola Tapınağı yer alıyor. Zirveden bakıldığında ada, göl ve çevre kıyılar tek karede toplanıyor. Sessizlik ve manzara, yolculuğun en güçlü noktası olarak öne çıkıyor.

Adaya feribot seferleri düzenli şekilde yapılıyor. Doğrudan geçişler Sulzano ve Sale Marasino üzerinden sağlanıyor. Sefer aralıkları oldukça sık tutuluyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
