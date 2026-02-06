Masalları Aratmıyor! Arabaların Yasak Olduğu, Az Bilinen Avrupa Adası

En bilinen yürüyüş hattı, Peschiera Maraglio ile Sensole arasında uzanıyor. Göl kıyısını takip eden yol, zeytin ağaçlarıyla çevrili manzaralar sunuyor. Karşı kıyıda, özel mülkiyet olarak bilinen San Paolo Adası net şekilde görülüyor.

Yaklaşık iki kilometrelik parkur, yürüyüş temposuna göre yarım saat civarında tamamlanıyor. Yol boyunca mola noktaları, küçük işletmeler ve göle girilebilen alanlar bulunuyor. Dileyenler yürüyüşü kısa sürede tamamlıyor, dileyenler günü tamamına yayıyor.