Masalları Aratmıyor! Arabaların Yasak Olduğu, Az Bilinen Avrupa Adası
Kalabalık tatil rotalarından uzaklaşmak isteyenlerin yolu kuzey İtalya’ya düşüyor. Milano ile Venedik arasında kalan Brescia çevresi, göller bölgesiyle öne çıkıyor. Işıltılı Garda’nın gölgesinde kalan Iseo Gölü, daha sakin atmosfer sunuyor. Gölün ortasında yer alan Monte Isola ise arabasız düzeniyle dikkat çekiyor. Yavaş tempo, yürüyüş ve manzara odaklı tatil arayanlar için adres netleşiyor.
Avrupa’nın en büyük yerleşimli göl adasında arabalar yok
Zeytin ağaçlarıyla çevrili yürüyüş yolları öne çıkıyor
Yokuş yukarı rota sevenleri zirve manzarası karşılıyor
