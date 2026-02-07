Görme Engelli Kişiler Neden Genelde Güneş Gözlüğü Takar?
Görme engelli kişilerin güneş gözlüğü takması toplumda sıkça dikkat çeken detaylardan. Çoğu zaman estetik ya da gözleri saklama isteğiyle ilişkilendiriliyor. Ancak durum sanıldığından çok daha farklı. Görme kaybı denildiğinde tamamen karanlık algısı öne çıksa da gerçek tablo öyle değil. Gelin, güneş gözlüğünün neden sık tercih edildiğine yakından bakalım...
Görme engeli denildiğinde akla gelen tablo çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor.
Işık hassasiyeti ve UV koruması görme engelli kişiler için kritik önem taşıyor.
Güneş gözlüğü bazen koruma, bazen sessiz iletişim aracı haline geliyor.
