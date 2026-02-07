onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Görme Engelli Kişiler Neden Genelde Güneş Gözlüğü Takar?

Görme Engelli Kişiler Neden Genelde Güneş Gözlüğü Takar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.02.2026 - 13:02

Görme engelli kişilerin güneş gözlüğü takması toplumda sıkça dikkat çeken detaylardan. Çoğu zaman estetik ya da gözleri saklama isteğiyle ilişkilendiriliyor. Ancak durum sanıldığından çok daha farklı. Görme kaybı denildiğinde tamamen karanlık algısı öne çıksa da gerçek tablo öyle değil. Gelin, güneş gözlüğünün neden sık tercih edildiğine yakından bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Görme engeli denildiğinde akla gelen tablo çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor.

Görme engeli denildiğinde akla gelen tablo çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor.

Yaygın kanının aksine, görme engelli kişilerin büyük bölümü tamamen görme kaybı yaşamıyor. İstatistiklere göre göz rahatsızlığı yaşayanların yalnızca yaklaşık yüzde 15’i tam körlük durumunda. Geri kalan kesim sınırlı da olsa görsel algıya sahip. Işık, gölge, şekil ya da renk ayrımı mümkün olabiliyor.

Tam da noktada güneş gözlüğü devreye giriyor. Yoğun ışık ve yansıma, sınırlı görüş alanına sahip kişilerde tüm algıyı kaplayabiliyor. Güneş gözlüğü parlama etkisini azaltarak mevcut görüş kapasitesinin daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı gözlerde küçük alan kaplayan yansıma, görme kaybı yaşayan kişilerde neredeyse tüm görüş alanını etkileyebiliyor.

Işık hassasiyeti ve UV koruması görme engelli kişiler için kritik önem taşıyor.

Işık hassasiyeti ve UV koruması görme engelli kişiler için kritik önem taşıyor.

Görme kaybıyla ışığa karşı aşırı hassasiyet sık görülen durumlar arasında. Fotofobi olarak adlandırılan hassasiyet, parlak ışık altında ciddi rahatsızlık yaratabiliyor. Gözleri kısmak refleks olarak ortaya çıksa da görsel algıyı daha da zorlaştırabiliyor. Güneş gözlüğü ışık yoğunluğunu dengeleyerek rahatsızlığı azaltıyor.

Ultraviyole ışınlar konusu da göz ardı edilmemeli. Görme engelli kişilerin gözleri, UV ışınlarının zararlı etkilerine karşı diğer insanlarla aynı ölçüde risk altında. Uzun süreli maruziyet; katarakt, makula dejenerasyonu ve kornea hasarı riskini artırabiliyor. Güneş gözlüğü, mevcut görme kapasitesini koruma açısından önemli rol üstleniyor.

Güneş gözlüğü bazen koruma, bazen sessiz iletişim aracı haline geliyor.

Güneş gözlüğü bazen koruma, bazen sessiz iletişim aracı haline geliyor.

Görme engelli kişiler çevresel risklere karşı daha savunmasız olabiliyor. Düşük görüş nedeniyle toz, polen, böcek ya da küçük parçacıklar fark edilemeyebiliyor. Güneş gözlüğü fiziksel bariyer görevi görerek göz yüzeyini dış etkenlerden koruyor. Olası çizik ve travmalar ilerleyen görme kaybına yol açabildiği için koruyucu etki büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda güneş gözlüğü, sosyal ortamda sessiz iletişim aracı olarak da işlev görüyor. Beyaz baston ya da rehber köpek eşliğinde kullanılan koyu camlı gözlükler, çevredeki kişilere görme engeli hakkında hızlı sinyal veriyor. Kalabalık alanlarda yol açma, engelleri kaldırma ya da rehber köpeği rahatsız etmeme gibi davranışlar kendiliğinden gelişebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın