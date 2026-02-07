Görme Engelli Kişiler Neden Genelde Güneş Gözlüğü Takar?

Görme engelli kişiler çevresel risklere karşı daha savunmasız olabiliyor. Düşük görüş nedeniyle toz, polen, böcek ya da küçük parçacıklar fark edilemeyebiliyor. Güneş gözlüğü fiziksel bariyer görevi görerek göz yüzeyini dış etkenlerden koruyor. Olası çizik ve travmalar ilerleyen görme kaybına yol açabildiği için koruyucu etki büyük önem taşıyor.

Aynı zamanda güneş gözlüğü, sosyal ortamda sessiz iletişim aracı olarak da işlev görüyor. Beyaz baston ya da rehber köpek eşliğinde kullanılan koyu camlı gözlükler, çevredeki kişilere görme engeli hakkında hızlı sinyal veriyor. Kalabalık alanlarda yol açma, engelleri kaldırma ya da rehber köpeği rahatsız etmeme gibi davranışlar kendiliğinden gelişebiliyor.