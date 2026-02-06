Laboratuvarda Altın Üretilebilir! Ancak Ortada Büyük Bir Sorun Var

Son yıllarda CERN’de kurşunun altına dönüştürüldüğüne dair haberler sıkça gündeme geliyor. İlk bakışta altın piyasası için tehdit gibi görünse de üretilen miktar yok denecek kadar az. Maliyet son derece yüksek, üretim süresi kısa, elde edilen altın ise ticari standartlara uygun değil.

Nükleer yöntemler dışında kimyasal, biyolojik ve lazer temelli tekniklerle de altın parçacıkları elde ediliyor. Ancak söz konusu yöntemler, mevcut çözeltilerde yer alan altını ayrıştırıyor. Yeni altın atomu üretimi yalnızca nükleer süreçlerle mümkün. Laboratuvar ortamında elde edilen altın, genellikle tıp, elektronik ve nanoteknoloji alanlarında kullanılıyor.