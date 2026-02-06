onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Laboratuvarda Altın Üretilebilir! Ancak Ortada Büyük Bir Sorun Var

Laboratuvarda Altın Üretilebilir! Ancak Ortada Büyük Bir Sorun Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.02.2026 - 16:07

Altın denince akla genellikle madenler, yer kabuğu ve doğa geliyor. Ancak modern fizik, altının laboratuvar ortamında da ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Nükleer tepkimeler, parçacık hızlandırıcılar ve kozmik patlamalar sayesinde atom düzeyinde altın üretimi mümkün hale geldi. Yine de ortaya çıkan tablo, zenginlik hayallerini kısa sürede sona erdiriyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın, aslında uzayda doğdu ve Dünya’ya yayıldı.

Altın, aslında uzayda doğdu ve Dünya’ya yayıldı.

Yeryüzündeki altının büyük kısmı uzay kökenli. Dev yıldızların süpernova patlamaları ya da nötron yıldızlarının çarpışmaları sırasında ortaya çıkan aşırı enerji, hafif elementleri ağır metallere dönüştürdü. Altın atomları da evrene saçıldı, Dünya oluşurken gezegenin yapısına karıştı ve zamanla yüzeye çıktı.

Bilim insanları, aynı etkiyi laboratuvar koşullarında taklit edebiliyor. Ancak altın atomu oldukça kararlı yapıya sahip. Atom çekirdeğinde 79 proton taşıyan altın, kimyasal olarak neredeyse tepkimeye girmiyor. Proton eklemek ya da çıkarmak için nükleer süreçler gerekiyor. 1940’lı yıllarda yapılan deneylerde, cıva atomlarına nötron gönderilerek radyoaktif altın izotopları elde edildi. Ortaya çıkan madde teknik olarak altın kabul ediliyor, ancak kararsız ve sınırlı miktarda.

Parçacık hızlandırıcılar altın üretebiliyor ama saniyelerle sınırlı.

Parçacık hızlandırıcılar altın üretebiliyor ama saniyelerle sınırlı.

Altın üretiminin başka yolu parçacık hızlandırıcılar üzerinden ilerliyor. CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda kurşun atomları çarpıştırılarak altın elde edildi. Çarpışmalar sırasında oluşan aşırı yoğun enerji alanı, kurşun çekirdeğinden üç proton kopardı ve geriye altın atomu bıraktı.

Ortaya çıkan miktar ise neredeyse ölçülemeyecek kadar düşük. Nanogram seviyesinin çok altında kalan altın, iğne ucunu dahi kaplamaya yetmiyor. Süreç milyonlarca euroya mal olurken elde edilen sonuç yalnızca fiziksel kanıt niteliği taşıyor. Nobel ödüllü kimyager Glenn Seaborg da 1980’lerde bizmut atomlarını hızlandırıcı yardımıyla altına dönüştürdü. Ancak kendisi bile deneylerin ekonomik açıdan anlam taşımadığını açıkça dile getirdi.

Laboratuvar altını piyasayı etkilemiyor, kullanım alanı sınırlı kalıyor.

Laboratuvar altını piyasayı etkilemiyor, kullanım alanı sınırlı kalıyor.

Son yıllarda CERN’de kurşunun altına dönüştürüldüğüne dair haberler sıkça gündeme geliyor. İlk bakışta altın piyasası için tehdit gibi görünse de üretilen miktar yok denecek kadar az. Maliyet son derece yüksek, üretim süresi kısa, elde edilen altın ise ticari standartlara uygun değil.

Nükleer yöntemler dışında kimyasal, biyolojik ve lazer temelli tekniklerle de altın parçacıkları elde ediliyor. Ancak söz konusu yöntemler, mevcut çözeltilerde yer alan altını ayrıştırıyor. Yeni altın atomu üretimi yalnızca nükleer süreçlerle mümkün. Laboratuvar ortamında elde edilen altın, genellikle tıp, elektronik ve nanoteknoloji alanlarında kullanılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın