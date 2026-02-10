Kışın Yollarda Gördüğümüz Beyaz Çizgiler Ne Anlama Geliyor?

Anti-icing uygulaması, yağış başlamadan hemen önce yapıldığında etkili sonuç veriyor. Yağmur, sulu kar ya da yoğun kar öncesi zemine yayılan kimyasal tabaka, oluşacak buzlanmanın önüne geçiyor. Kar yağdıktan sonra yapılan müdahalelerle karıştırılmaması gerekiyor.

Burada devreye 'de-icing' adı verilen başka bir yöntem giriyor. De-icing, kar ya da buz oluştuktan sonra uygulanan, daha çok kaya tuzu kullanılan müdahaleleri kapsıyor. Kar küreme araçlarının ardından serpilen tuzlar genelde bu yöntemle ilişkilendiriliyor. Anti-icing ise tamamen önceden yapılan koruyucu adım olarak öne çıkıyor.