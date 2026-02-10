onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kışın Yollarda Gördüğümüz Beyaz Çizgiler Ne Anlama Geliyor?

Kışın Yollarda Gördüğümüz Beyaz Çizgiler Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.02.2026 - 11:48

Kış yaklaşırken yollarda zaman zaman tuhaf beyaz çizgiler ortaya çıkıyor. Özellikle kar ya da yağmur öncesinde görülen görüntü, pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Göz yanılması sanılsa da durum oldukça bilinçli bir uygulamaya dayanıyor. Görüntü geçici olsa da etkisi uzun süre devam ediyor. Gelin, sürüş güvenliğini doğrudan etkileyen detayın arka planına bakalım.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yollardaki beyaz çizgiler aslında planlı bir kış hazırlığı

Yollardaki beyaz çizgiler aslında planlı bir kış hazırlığı

Yollara püskürtülen beyaz çizgiler, 'anti-icing' adı verilen önleyici bir yöntemle ortaya çıkıyor. Amaç, kar ve buzun asfalt yüzeye sıkı şekilde tutunmasını engellemek. Uygulama sırasında magnezyum klorür ya da tuzlu solüsyonlar sıvı halde zemine yayılıyor. Donma noktası düşürüldüğü için yağış başladığında buz tabakası oluşması zorlaşıyor.

Uzmanlar yöntemi sık sık mutfak benzetmesiyle anlatıyor. Yağlanmış tavada yumurtanın yapışmaması gibi, işlem görmüş asfalt yüzeyde kar da tutunamıyor. Böylece kar küreme ve temizlik çalışmaları daha hızlı ilerliyor, sürüş sırasında kayma riski azalıyor.

Zamanlama her şeyden daha kritik

Zamanlama her şeyden daha kritik

Anti-icing uygulaması, yağış başlamadan hemen önce yapıldığında etkili sonuç veriyor. Yağmur, sulu kar ya da yoğun kar öncesi zemine yayılan kimyasal tabaka, oluşacak buzlanmanın önüne geçiyor. Kar yağdıktan sonra yapılan müdahalelerle karıştırılmaması gerekiyor.

Burada devreye 'de-icing' adı verilen başka bir yöntem giriyor. De-icing, kar ya da buz oluştuktan sonra uygulanan, daha çok kaya tuzu kullanılan müdahaleleri kapsıyor. Kar küreme araçlarının ardından serpilen tuzlar genelde bu yöntemle ilişkilendiriliyor. Anti-icing ise tamamen önceden yapılan koruyucu adım olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre anti-icing yöntemi uzun vadede daha ekonomik kabul ediliyor

Uzmanlara göre anti-icing yöntemi uzun vadede daha ekonomik kabul ediliyor

Normal mesai saatlerinde uygulanabilmesi, acil müdahale ihtiyacını azaltıyor. Kar sonrası temizlik süresi kısaldığı için iş gücü maliyeti de düşüyor. Aynı zamanda daha az kimyasal kullanıldığı için çevresel yük sınırlı kalıyor.

Öte yandan solüsyonlarda yer alan tuz kristalleri araç alt aksamında birikerek korozyona yol açabiliyor. Bu nedenle kış aylarında araç yıkama sıklığı önem kazanıyor. Özellikle alt takım temizliği düzenli yapılmadığında paslanma riski artabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın