1901 Yılından Beri Sönmeyen Ampul! 125 Yıldır Yanmayı Sürdürüyor
Elektriğin yaygınlaşmaya başladığı yıllardan kalan bir ampulün hala yanıyor olması kulağa inanılmaz geliyor. Buna rağmen Kaliforniya’nın Livermore kentindeki küçük bir itfaiye istasyonunda loş turuncu ışık saçan ampul, 20. yüzyılın başından beri çalışmayı sürdürüyor. 'Yüzüncü Yıl Işığı' adıyla anılan bu ışık, teknolojinin gelişimine rağmen varlığını koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüzüncü Yıl Işığı, dünyanın en uzun süre çalışan ampulü olarak kayıtlara geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olağanüstü dayanıklılığın ardında erken dönem ampul teknolojisi yer alıyor.
1901 yılında Livermore’daki itfaiyeye bağışlanan ampul, istasyon taşındıkça özenle korunarak yeni binaya taşındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın