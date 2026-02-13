1901 Yılından Beri Sönmeyen Ampul! 125 Yıldır Yanmayı Sürdürüyor

Ampulün hangi yıl üretildiği tam olarak bilinmiyor; ancak Guinness kayıtlarına göre 1901’den beri yanmayı sürdürüyor. 60 watt gücünde üretilen ampul günümüzde yaklaşık 4 watt seviyesinde zayıf turuncu bir parıltı yayıyor. Livermore İtfaiyesi’nde gece lambası görevi gören ışık, gönüllü itfaiyecilerin karanlıkta yön bulabilmesi amacıyla sürekli açık tutuldu.

1970’lerde yerel bir gazete araştırması ampulü gündeme taşıdı ve dünyanın en uzun süre çalışan ampulü olarak ün kazandırdı. 2015 yılında Livermore Firefighters Foundation, ampulün bir milyon saatten fazla hizmet verdiğini duyurdu. Yıllardır canlı kamera yayınıyla izlenebilmesi, Yüzüncü Yıl Işığı'nı teknoloji meraklıları için sembolik bir anıta dönüştürdü.