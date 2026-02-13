Saniyeler İçinde 95 Kat Çıkıyor! Dünyanın En Hızlı Asansörü

Hitachi tarafından geliştirilen sistem, Guangzhou CTF Finance Centre içinde hizmet veriyor. Zemin kattan 95. kata ulaşım yalnızca 43 saniye sürüyor. En yüksek hız 1.200 metre/dakika seviyesine ulaşıyor; saatte yaklaşık 72 kilometre anlamına geliyor. Ortalama asansörlerin 8 ila 35 kilometre hız aralığında çalıştığı düşünüldüğünde fark dikkat çekiyor.

Guangzhou CTF Finans Merkezi 530 metre yüksekliğe sahip. 111 kat yer üstünde, 5 kat yer altında konumlanıyor. Konut, ofis ve otel alanları barındıran yapı içinde toplam 95 asansör yer alıyor. Çift katlı kabinler, yüksek hızlı sistemler ve orta segment çözümler arasında en çok konuşulan ise iki ekspres hat oldu. Rekor unvanı da zaten bu iki sistem sayesinde geldi.