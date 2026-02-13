Saniyeler İçinde 95 Kat Çıkıyor! Dünyanın En Hızlı Asansörü
Gökdelenler gökyüzüne doğru yükselmeye devam ediyor. Zamanın değeri her geçen gün daha da artıyor. Özellikle kalabalık ofis kulelerinde dakikalar bile önem taşıyor. Çin’de inşa edilen rekor kıran sistem ise asansör kavramını bambaşka noktaya taşıdı. 43 saniyede 95 kat çıkan teknoloji, açıldığı günden beri konuşuluyor.
Rekor Çin'den geldi... 95 kat yalnızca 43 saniye sürüyor.
Hız tek başına yeterli değil. Konfor ve güvenlik en az performans kadar önemli.
Önceki rekor Taipei’deydi, yeni sistem farkı açtı.
