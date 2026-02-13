onedio
Saniyeler İçinde 95 Kat Çıkıyor! Dünyanın En Hızlı Asansörü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 11:23

Gökdelenler gökyüzüne doğru yükselmeye devam ediyor. Zamanın değeri her geçen gün daha da artıyor. Özellikle kalabalık ofis kulelerinde dakikalar bile önem taşıyor. Çin’de inşa edilen rekor kıran sistem ise asansör kavramını bambaşka noktaya taşıdı. 43 saniyede 95 kat çıkan teknoloji, açıldığı günden beri konuşuluyor.

Rekor Çin'den geldi... 95 kat yalnızca 43 saniye sürüyor.

Hitachi tarafından geliştirilen sistem, Guangzhou CTF Finance Centre içinde hizmet veriyor. Zemin kattan 95. kata ulaşım yalnızca 43 saniye sürüyor. En yüksek hız 1.200 metre/dakika seviyesine ulaşıyor; saatte yaklaşık 72 kilometre anlamına geliyor. Ortalama asansörlerin 8 ila 35 kilometre hız aralığında çalıştığı düşünüldüğünde fark dikkat çekiyor.

Guangzhou CTF Finans Merkezi 530 metre yüksekliğe sahip. 111 kat yer üstünde, 5 kat yer altında konumlanıyor. Konut, ofis ve otel alanları barındıran yapı içinde toplam 95 asansör yer alıyor. Çift katlı kabinler, yüksek hızlı sistemler ve orta segment çözümler arasında en çok konuşulan ise iki ekspres hat oldu. Rekor unvanı da zaten bu iki sistem sayesinde geldi.

Hız tek başına yeterli değil. Konfor ve güvenlik en az performans kadar önemli.

Bu hız seviyesine ulaşmak ciddi mühendislik gerektiriyor. İnce profilli kalıcı mıknatıslı senkron motorlar ve kompakt çekiş makineleri sayesinde kaldırma sistemi hafifletildi. Kabinler aerodinamik kapsül formunda tasarlandı; hava direnci minimuma indirildi. Raylardaki en küçük titreşimleri algılayan aktif kılavuz makaralar, kabini ters yönde dengeleyerek sarsıntıyı azaltıyor.

Acil durum senaryoları da hesaba katıldı. 300°C sıcaklığa dayanabilen özel fren balataları yüksek hızda dahi güvenli duruş sağlıyor. Basınç kontrollü kabin sistemi ise kulaklarda oluşabilecek ani basınç değişimini dengeliyor. Yolcular, 43 saniyelik yolculuk sırasında yükseklik farkını neredeyse hissetmiyor.

Önceki rekor Taipei’deydi, yeni sistem farkı açtı.

Rekor daha önce Taipei 101 kulesinde bulunuyordu. Toshiba imzalı sistem saatte 61 kilometre hıza ulaşabiliyordu. Yeni teknoloji ise yaklaşık 72 kilometre seviyesine çıkarak çıtayı yükseltti.

Açıldığı dönemde kentin en yüksek yapısı olan kule, 2016 itibarıyla metropol siluetinin simgelerinden biri haline geldi. Fakat kamuoyunun hafızasında en çok yer eden detay, 95 katı 43 saniyede aşan ekspres hatlar oldu.

