Guinness Tescilledi: 7 Metreyi Aşan Dev Canlı Dünya Rekoru Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.02.2026 - 13:02

Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesinde keşfedilen dev piton, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen ölçülerek kayda geçti. Ibu Baron adı verilen dişi ağsı piton, 7,22 metre uzunluğuyla vahşi doğada bilimsel olarak ölçülmüş en uzun yılan unvanını aldı. Ölçüm 18 Ocak 2026 tarihinde uzman ekip eşliğinde yapıldı. Tartım ve ölçüm süreci fotoğraf ve video ile kayıt altına alındı.

7,22 metre uzunluk, 96,5 kilogram ağırlık

Ibu Baron, baştan kuyruğa kadar ölçüldüğünde tam 7,22 metre geldi. Tartıda ise 96,5 kilogram olarak kaydedildi. Üstelik mide boşken ölçüm yapıldı; yakın zamanda büyük av tüketmiş olsaydı ağırlık 100 kilogramı aşabilirdi. Ölçüm sırasında sedasyon uygulanmadı. 

Kasların tamamen gevşemesi halinde uzunluğun yüzde 10 ila 15 oranında artabileceği belirtiliyor; ancak Guinness, güvenlik ya da tıbbi gereklilik olmadığı sürece anestezi kullanımını desteklemiyor.

Ağsı pitonlar zaten dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Ortalama boyları 3 ila 6 metre arasında değişiyor. Daha iri örnekler geçmişte rapor edilse de çoğu iddia doğrulanamadı. Ibu Baron’u farklı kılan nokta, bilimsel yöntemlerle şeffaf şekilde ölçülmüş ve resmi olarak tescillenmiş olması.

Söylentiden dünya rekoruna uzanan yol

Dev yılanın varlığı Aralık 2025’te yerel kaynaklar aracılığıyla duyuldu. Kalimantanlı lisanslı yaban hayatı rehberi ve kurtarıcısı Diaz Nugraha ile Bali’de yaşayan doğa fotoğrafçısı Radu Frentiu, iddiaların peşine düşerek Sulawesi’ye gitti. 

Amaç yalnızca görmek değil, resmi kayıt oluşturmak oldu. Süreç boyunca fotoğraflar çekildi, ölçüm bandı yılanın doğal kıvrımlarını takip edecek şekilde yerleştirildi.

Yerel korumacı Budi Purwanto, yılanın zarar görmesini engellemek adına hızlı hareket etti. Satış ya da öldürülme riskini ortadan kaldırarak kendi arazisinde geniş muhafazalar oluşturdu. Maros bölgesinde insan-yılan karşılaşmaları sık yaşanıyor. Büyük pitonlar çoğu zaman tehdit olarak görülüyor ve öldürülüyor. Habitat kaybı ile doğal av azalması, temas sıklığını artırmış durumda.

Ağsı pitonlar zehirli değil; ancak güçlü kas yapıları sayesinde avlarını boğarak öldürüyor

Çiftlik hayvanları ve evcil hayvanlar açısından risk oluşturabiliyor. Endonezya’da son yıllarda ölümle sonuçlanan vakalar da rapor edildi. Ayrıca yasa dışı egzotik hayvan ticareti ve et tüketimi nedeniyle hedef haline geliyorlar.

Guinness tarafından tescil edilen Ibu Baron, koruma çalışmalarına görünürlük kazandırma potansiyeli taşıyor. Dev yılanın hayatta kalması, yerel toplulukların yaklaşımını değiştirme umudu yaratıyor. Sürüngen ve amfibi odaklı doğa turizmi gibi alternatif modeller de gündemde.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Yorum Yazın