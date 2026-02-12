Guinness Tescilledi: 7 Metreyi Aşan Dev Canlı Dünya Rekoru Kırdı

Ibu Baron, baştan kuyruğa kadar ölçüldüğünde tam 7,22 metre geldi. Tartıda ise 96,5 kilogram olarak kaydedildi. Üstelik mide boşken ölçüm yapıldı; yakın zamanda büyük av tüketmiş olsaydı ağırlık 100 kilogramı aşabilirdi. Ölçüm sırasında sedasyon uygulanmadı.

Kasların tamamen gevşemesi halinde uzunluğun yüzde 10 ila 15 oranında artabileceği belirtiliyor; ancak Guinness, güvenlik ya da tıbbi gereklilik olmadığı sürece anestezi kullanımını desteklemiyor.

Ağsı pitonlar zaten dünyanın en uzun yılan türü olarak biliniyor. Ortalama boyları 3 ila 6 metre arasında değişiyor. Daha iri örnekler geçmişte rapor edilse de çoğu iddia doğrulanamadı. Ibu Baron’u farklı kılan nokta, bilimsel yöntemlerle şeffaf şekilde ölçülmüş ve resmi olarak tescillenmiş olması.