Guinness Tescilledi: 7 Metreyi Aşan Dev Canlı Dünya Rekoru Kırdı
Endonezya’nın Güney Sulawesi bölgesinde keşfedilen dev piton, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen ölçülerek kayda geçti. Ibu Baron adı verilen dişi ağsı piton, 7,22 metre uzunluğuyla vahşi doğada bilimsel olarak ölçülmüş en uzun yılan unvanını aldı. Ölçüm 18 Ocak 2026 tarihinde uzman ekip eşliğinde yapıldı. Tartım ve ölçüm süreci fotoğraf ve video ile kayıt altına alındı.
7,22 metre uzunluk, 96,5 kilogram ağırlık
Söylentiden dünya rekoruna uzanan yol
Ağsı pitonlar zehirli değil; ancak güçlü kas yapıları sayesinde avlarını boğarak öldürüyor
