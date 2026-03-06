onedio
140 Yıldır İnşaatı Bitmeyen La Sagrada Familia'ya Türkler El Atsaydı Ne Olurdu?

140 Yıldır İnşaatı Bitmeyen La Sagrada Familia'ya Türkler El Atsaydı Ne Olurdu?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
06.03.2026

X Türkiye'de Türkiye İspanya dostluğu ikinci gününü tamamladı. Ancak şakaların sonu gelmiyor. Bir X kullanıcısı Barcelona'da yer alan ikonik La Sagrada Familia bazilikasını diline doladı. 140 yıldır bitmeyen turistik yapıyı tamamlamak için Türklere birkaç gün verilmesini istedi. Milyonlarca görüntülenen paylaşıma yorum yağdı.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Gelen yorumlara İspanyollar da kayıtsız kalamadı.

İşte Türk işi Sagrada Familia...

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
