140 Yıldır İnşaatı Bitmeyen La Sagrada Familia'ya Türkler El Atsaydı Ne Olurdu?
X Türkiye'de Türkiye İspanya dostluğu ikinci gününü tamamladı. Ancak şakaların sonu gelmiyor. Bir X kullanıcısı Barcelona'da yer alan ikonik La Sagrada Familia bazilikasını diline doladı. 140 yıldır bitmeyen turistik yapıyı tamamlamak için Türklere birkaç gün verilmesini istedi. Milyonlarca görüntülenen paylaşıma yorum yağdı.
İlk paylaşım şöyleydi;
Gelen yorumlara İspanyollar da kayıtsız kalamadı.
İşte Türk işi Sagrada Familia...
