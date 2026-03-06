Altın Fiyatı Günü Yükselişle Açtı: Gram Altın 7 Bin 256 Lira, Çeyrek Altın 12 Bin 315 Lira Oldu
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 256 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 187 liradan tamamladı.
