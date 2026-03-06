onedio
Altın Fiyatı Günü Yükselişle Açtı: Gram Altın 7 Bin 256 Lira, Çeyrek Altın 12 Bin 315 Lira Oldu

Altın Fiyatı Günü Yükselişle Açtı: Gram Altın 7 Bin 256 Lira, Çeyrek Altın 12 Bin 315 Lira Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
06.03.2026 - 10:26

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 256 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 187 liradan tamamladı.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 altında 7 bin 187 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7 bin 256 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 315 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 702 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 5 bin 120 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim küresel risk algısını yüksek tutarken, yatırımcıların güvenli liman olarak altına talebi arttı. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker'ın ABD yönetiminin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığına dair açıklamaları jeopolitik risklerin daha da tırmanma riski olduğunu ortaya koydu.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam etmesi bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
