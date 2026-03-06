Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi 22 Mayıs’ta Vizyonda!

Filmin yönetmen koltuğunda Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay otururken, senaryo ise Haluk Can Dizdaroğlu tarafından kaleme alındı. Yapımda animasyon karakterlerin yanı sıra gerçek oyuncular da yer alıyor. Filmde Varol Abi karakterini bizzat Varol Yaşaroğlu canlandırırken, çizgi film tutkunu küçük kız rolünde ise “Canım Annem” dizisi ve “Kardeş Takımı” filminden tanıdığımız genç oyuncu Gece Işık Demirel izleyici karşısına çıkıyor.

Gişe başarısıyla adından söz ettiren Kral Şakir’in yapım şirketi Grafi2000 imzasını taşıyan film, iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi anlatan macerasıyla dikkat çekiyor. Çocuklar bu hikayede, iyilik için bir araya gelen animasyon kahramanlarının heyecan dolu serüvenine tanıklık edecek.

Projeye dair konuşan Varol Yaşaroğlu, filmin hem eğlenceli hem de düşündürücü bir yapım olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 3 yıl süren teknik çalışmaların ardından ortaya çıkan filmde; arkadaşlık, güven, dışlanmışlık ve akran zorbalığı gibi önemli temalara da yer veriliyor.

Yaşaroğlu, film hakkında “Bu projeye yapımcı perspektifinden baktığımda hem yaratıcı hem de stratejik açıdan güçlü bir potansiyel görüyorum. Hikaye anlatımının güncel ifade biçimleriyle buluşması, projeyi çağdaş ve dinamik bir noktaya taşıyor. Anlatının ritmi, temposu ve görsel dili açısından titizlikle kurgulanmış bir yapının, izleyiciyle güçlü bir bağ kuracağına inanıyorum.” ifadeleri dikkat çekiyor.

“Süper 1 Takım” hayranları için sürprizler de var. Film vizyona girmeden önce Armağan Oyuncak iş birliğiyle hazırlanan peluş ve figür oyuncaklar da satışa sunulacak. Böylece izleyiciler, sevdikleri karakterleri evlerine götürebilecek.

Animasyon severlerin merakla beklediği “Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi”, 22 Mayıs’ta sinemalarda izleyicisini bekliyor.