Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi 22 Mayıs’ta Vizyonda!
Türkiye’nin sevilen karikatürist ve animasyon yapımcılarından Varol Yaşaroğlu’nun imzasını taşıyan yeni animasyon filmi “Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi”, 22 Mayıs’ta sinema salonlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
