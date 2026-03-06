Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı Sabiha Gökçen Oldu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcu trafiğindeki güçlü artışla Avrupa’daki büyük havalimanları arasında dikkat çekici bir performans sergiledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’deki havalimanları da bu dönemde güçlü bir performans ortaya koydu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın