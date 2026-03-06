onedio
Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı Sabiha Gökçen Oldu

Avrupa’nın En Hızlı Büyüyen Havalimanı Sabiha Gökçen Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.03.2026 - 13:22

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcu trafiğindeki hızlı artışla Avrupa’daki büyük havalimanları arasında öne çıktı. Son açıklanan sektör verilerine göre havalimanı, büyüme performansıyla “majör” kategorisinde Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yolcu trafiğindeki güçlü artışla Avrupa’daki büyük havalimanları arasında dikkat çekici bir performans sergiledi.

Son yayımlanan sektör raporuna göre havalimanı, "majör" kategorisinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

Son yayımlanan sektör raporuna göre havalimanı, “majör” kategorisinde Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı olarak öne çıktı.

Avrupa Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) yayımladığı verilere göre, Avrupa genelinde havalimanlarındaki yolcu trafiği Ocak 2026’da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 arttı. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde ise büyüme daha belirgin oldu ve yolcu sayısındaki artış yüzde 8,8’e ulaştı.

Türkiye’deki havalimanları da bu dönemde güçlü bir performans ortaya koydu.

Türkiye’deki havalimanları da bu dönemde güçlü bir performans ortaya koydu.

Yolcu sayısındaki yüzde 9,4’lük artış, Avrupa ortalamasının üzerine çıkıldığını gösterdi. Bu büyümede İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı özellikle öne çıkan merkezlerden biri oldu.

Yıllık 40 milyonun üzerinde yolcu kapasitesine sahip havalimanlarının değerlendirildiği “majör” kategorisinde Sabiha Gökçen, yüzde 14,3’lük yolcu artışıyla listenin zirvesine yerleşti. Böylece Avrupa’daki büyük havalimanları arasında en yüksek büyüme oranına ulaşan havalimanı oldu.

Aynı kategoride Frankfurt Havalimanı yüzde 4,9’luk artışla ikinci sırada yer alırken, Münih Havalimanı yüzde 3,9 ile üçüncü, Madrid Barajas Havalimanı ise yüzde 3,5’lik artışla dördüncü sırada bulunuyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
