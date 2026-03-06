Dünyaca Ünlü 170 Yıllık İngiliz Gazetesini Alman Yayın Grubu Satın Aldı
Britanya’nın köklü gazetelerinden The Telegraph, 770 milyon dolarlık anlaşmayla Alman medya grubu Axel Springer’e satıldı. Şirketin CEO’su, gazetenin kısa sürede İngilizce konuşulan dünyada merkez sağın önde gelen medya platformlarından biri olacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
770 milyon dolara el değiştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazete her zaman Muhafazakar Partinini kalesi oldu.
Merkez sağa oynayacaklar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın