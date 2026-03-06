onedio
Dünyaca Ünlü 170 Yıllık İngiliz Gazetesini Alman Yayın Grubu Satın Aldı

Dünyaca Ünlü 170 Yıllık İngiliz Gazetesini Alman Yayın Grubu Satın Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.03.2026 - 17:47

Britanya’nın köklü gazetelerinden The Telegraph, 770 milyon dolarlık anlaşmayla Alman medya grubu Axel Springer’e satıldı. Şirketin CEO’su, gazetenin kısa sürede İngilizce konuşulan dünyada merkez sağın önde gelen medya platformlarından biri olacağını söyledi.

770 milyon dolara el değiştirdi.

770 milyon dolara el değiştirdi.

Alman medya grubu Axel Springer, İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Daily Telegraph’u yaklaşık 770 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın almak için uzlaştı. Anlaşma, uzun süredir devam eden satış sürecinde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Telegraph için daha önce Daily Mail’in sahibi DMGT’nin öne çıktığı konuşuluyordu. Ancak Axel Springer’in daha yüksek bir teklif sunmasıyla süreç değişti ve Alman şirketi rakibini geride bırakarak satın alma konusunda avantaj elde etti.

Axel Springer’in Birleşik Krallık medya pazarına girme hedefi ise yeni değil. Şirket 2004 yılında The Daily Telegraph için teklif vermiş, 2015’te Financial Times’ın satışı sırasında yapılan ihalede ise ikinci sırada kalmıştı.

Gazete her zaman Muhafazakar Partinini kalesi oldu.

Gazete her zaman Muhafazakar Partinini kalesi oldu.

Telegraph, İngiltere’de Muhafazakar Parti üyelerinin sık okuduğu ve genellikle varlıklı okuyucuya hitap eden bir gazete olarak öne çıkıyor. Gazete, Rupert Murdoch’un News Corp grubunun yayımladığı The Times ve ABD merkezli The Wall Street Journal ile rekabet halinde.

2024’ten bu yana ABD’li RedBird Capital Partners ile BAE’li International Media Investments’in ortak girişimi RedBird IMI geçici sahibi konumundaydı, ancak İngiltere düzenleyicileri IMI’nin devlet destekli yapısı nedeniyle uzun vadeli sahipliğe onay vermedi. Kasım ayında RedBird IMI, gazeteyi DMGT’ye satmak için anlaşmıştı, ancak hükümet onayına bağlıydı. Axel Springer sürece dahil olarak 770 milyon dolarlık teklifiyle öne çıktı.

Telegraph yaklaşık 3 yıldır el değiştirme süreci yaşıyor; önceki sahipleri Barclay kardeşlerin borç sorunları nedeniyle satışa çıkarılmıştı. Axel Springer, Almanya’da Bild ve Die Welt gibi gazeteleri yayımlıyor, 10 binden fazla çalışanı ve 30’dan fazla ülkede 150’den fazla medya platformu ile dünyanın en büyük yayıncılarından biri konumunda.

Merkez sağa oynayacaklar.

Merkez sağa oynayacaklar.

Axel Springer, Politico ve Business Insider’ın sahibi olarak The Daily Telegraph’ı ABD’de daha etkili hale getirip İngilizce konuşulan dünyada merkez sağın önde gelen medya platformlarından biri yapmak istiyor. CEO Mathias Döpfner, gazeteyi mirasını koruyarak büyütmeyi ve özgürlük, demokratik değerler ile piyasa ekonomisine bağlı bir yayın olarak konumlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

