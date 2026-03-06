Dünyaca Ünlü 170 Yıllık İngiliz Gazetesini Alman Yayın Grubu Satın Aldı

Alman medya grubu Axel Springer, İngiltere’nin köklü gazetelerinden The Daily Telegraph’u yaklaşık 770 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın almak için uzlaştı. Anlaşma, uzun süredir devam eden satış sürecinde sürpriz bir gelişme olarak değerlendirildi.

Telegraph için daha önce Daily Mail’in sahibi DMGT’nin öne çıktığı konuşuluyordu. Ancak Axel Springer’in daha yüksek bir teklif sunmasıyla süreç değişti ve Alman şirketi rakibini geride bırakarak satın alma konusunda avantaj elde etti.

Axel Springer’in Birleşik Krallık medya pazarına girme hedefi ise yeni değil. Şirket 2004 yılında The Daily Telegraph için teklif vermiş, 2015’te Financial Times’ın satışı sırasında yapılan ihalede ise ikinci sırada kalmıştı.